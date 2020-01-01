Units.Network (UNIT0) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Units.Network (UNIT0), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Units.Network (UNIT0) Informacije UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem. Službena web stranica: https://units.network/ Bijela knjiga: https://units.network/files/level-2-blockchain-networks-and-extended-consensus.pdf Istraživač blokova: https://explorer.unit0.dev/ Kupi UNIT0 odmah!

Units.Network (UNIT0) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Units.Network (UNIT0), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Ukupna količina: $ 100.82M $ 100.82M $ 100.82M Količina u optjecaju: $ 5.10M $ 5.10M $ 5.10M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 30.02M $ 30.02M $ 30.02M Povijesni maksimum: $ 1.617 $ 1.617 $ 1.617 Povijesni minimum: $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 $ 0.09559489333212444 Trenutna cijena: $ 0.2978 $ 0.2978 $ 0.2978 Saznajte više o cijeni Units.Network (UNIT0)

Units.Network (UNIT0) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Units.Network (UNIT0) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNIT0 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNIT0 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNIT0 tokena, istražite UNIT0 cijenu tokena uživo!

Kako kupiti UNIT0 Jeste li zainteresirani za dodavanje Units.Network (UNIT0) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje UNIT0, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati UNIT0 na MEXC-u odmah!

Units.Network (UNIT0) Povijest cijena Analiza povijesti cijena UNIT0 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite UNIT0 povijest cijena odmah!

UNIT0 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UNIT0? Naša UNIT0 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UNIT0 predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!