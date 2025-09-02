Units.Network (UNIT0) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2651. Tijekom protekla 24 sata, UNIT0trgovalo je između najniže cijene $ 0.2393 i najviše cijene $ 0.2864, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNIT0 je $ 3.788279893392064, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09559489333212444.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNIT0 se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, +0.68% u posljednjih 24 sata i +31.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Units.Network (UNIT0)
WAVES
Trenutačna tržišna kapitalizacija Units.Network je $ 1.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 21.53K. Količina u optjecaju UNIT0 je 5.10M, s ukupnom količinom od 100811625.20485888. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.73M.
Units.Network (UNIT0) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Units.Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.001791
+0.68%
30 dana
$ +0.1038
+64.35%
60 dana
$ +0.1414
+114.30%
90 dana
$ +0.1126
+73.83%
Units.Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u UNIT0 od $ +0.001791 (+0.68%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Units.Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.1038 (+64.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Units.Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UNIT0 od $ +0.1414 (+114.30%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Units.Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1126 (+73.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.
