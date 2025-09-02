Više o UNIT0

Units.Network Logotip

Units.Network Cijena(UNIT0)

1 UNIT0 u USD cijena uživo:

$0.2651
+0.68%1D
Grafikon aktualnih cijena Units.Network (UNIT0)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:59:42 (UTC+8)

Units.Network (UNIT0) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2393
24-satna najniža cijena
$ 0.2864
24-satna najviša cijena

$ 0.2393
$ 0.2864
$ 3.788279893392064
$ 0.09559489333212444
+0.34%

+0.68%

+31.82%

+31.82%

Units.Network (UNIT0) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2651. Tijekom protekla 24 sata, UNIT0trgovalo je između najniže cijene $ 0.2393 i najviše cijene $ 0.2864, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNIT0 je $ 3.788279893392064, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09559489333212444.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNIT0 se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, +0.68% u posljednjih 24 sata i +31.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Units.Network (UNIT0)

No.2032

$ 1.35M
$ 21.53K
$ 26.73M
5.10M
--
100,811,625.20485888
WAVES

Trenutačna tržišna kapitalizacija Units.Network je $ 1.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 21.53K. Količina u optjecaju UNIT0 je 5.10M, s ukupnom količinom od 100811625.20485888. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.73M.

Units.Network (UNIT0) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Units.Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.001791+0.68%
30 dana$ +0.1038+64.35%
60 dana$ +0.1414+114.30%
90 dana$ +0.1126+73.83%
Units.Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UNIT0 od $ +0.001791 (+0.68%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Units.Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.1038 (+64.35%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Units.Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UNIT0 od $ +0.1414 (+114.30%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Units.Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.1126 (+73.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Units.Network (UNIT0)?

Pogledajte Units.Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Units.Network (UNIT0)

UNITS is an ecosystem of interconnected blockchain networks unified by shared economic incentives and a common consensus layer. Built on a beacon chain foundation and supported by a strong miner community, the system is designed with enough flexibility to integrate additional incentives for miners across individual networks. This architecture ensures scalability and robust security for each network within the ecosystem.

Units.Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Units.Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UNIT0 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Units.Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Units.Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Units.Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Units.Network (UNIT0) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Units.Network (UNIT0) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Units.Network.

Provjerite Units.Network predviđanje cijene sada!

Units.Network (UNIT0) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Units.Network (UNIT0) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UNIT0 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Units.Network (UNIT0)

Tražiš kako kupiti Units.Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Units.Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

UNIT0 u lokalnim valutama

1 Units.Network(UNIT0) u VND
6,976.1065
1 Units.Network(UNIT0) u AUD
A$0.402952
1 Units.Network(UNIT0) u GBP
0.193523
1 Units.Network(UNIT0) u EUR
0.225335
1 Units.Network(UNIT0) u USD
$0.2651
1 Units.Network(UNIT0) u MYR
RM1.118722
1 Units.Network(UNIT0) u TRY
10.906214
1 Units.Network(UNIT0) u JPY
¥38.9697
1 Units.Network(UNIT0) u ARS
ARS$365.151391
1 Units.Network(UNIT0) u RUB
21.359107
1 Units.Network(UNIT0) u INR
23.3288
1 Units.Network(UNIT0) u IDR
Rp4,345.900944
1 Units.Network(UNIT0) u KRW
369.73497
1 Units.Network(UNIT0) u PHP
15.142512
1 Units.Network(UNIT0) u EGP
￡E.12.865303
1 Units.Network(UNIT0) u BRL
R$1.442144
1 Units.Network(UNIT0) u CAD
C$0.363187
1 Units.Network(UNIT0) u BDT
32.217603
1 Units.Network(UNIT0) u NGN
405.971489
1 Units.Network(UNIT0) u COP
$1,064.657506
1 Units.Network(UNIT0) u ZAR
R.4.668411
1 Units.Network(UNIT0) u UAH
10.967187
1 Units.Network(UNIT0) u VES
Bs38.7046
1 Units.Network(UNIT0) u CLP
$257.147
1 Units.Network(UNIT0) u PKR
Rs75.118736
1 Units.Network(UNIT0) u KZT
142.679471
1 Units.Network(UNIT0) u THB
฿8.56273
1 Units.Network(UNIT0) u TWD
NT$8.120013
1 Units.Network(UNIT0) u AED
د.إ0.972917
1 Units.Network(UNIT0) u CHF
Fr0.21208
1 Units.Network(UNIT0) u HKD
HK$2.065129
1 Units.Network(UNIT0) u AMD
֏101.337126
1 Units.Network(UNIT0) u MAD
.د.م2.380598
1 Units.Network(UNIT0) u MXN
$4.944115
1 Units.Network(UNIT0) u SAR
ريال0.994125
1 Units.Network(UNIT0) u PLN
0.962313
1 Units.Network(UNIT0) u RON
лв1.147883
1 Units.Network(UNIT0) u SEK
kr2.489289
1 Units.Network(UNIT0) u BGN
лв0.442717
1 Units.Network(UNIT0) u HUF
Ft89.439438
1 Units.Network(UNIT0) u CZK
5.527335
1 Units.Network(UNIT0) u KWD
د.ك0.0808555
1 Units.Network(UNIT0) u ILS
0.888085
1 Units.Network(UNIT0) u AOA
Kz241.657207
1 Units.Network(UNIT0) u BHD
.د.ب0.0996776
1 Units.Network(UNIT0) u BMD
$0.2651
1 Units.Network(UNIT0) u DKK
kr1.688687
1 Units.Network(UNIT0) u HNL
L6.935016
1 Units.Network(UNIT0) u MUR
12.14158
1 Units.Network(UNIT0) u NAD
$4.655156
1 Units.Network(UNIT0) u NOK
kr2.648349
1 Units.Network(UNIT0) u NZD
$0.448019
1 Units.Network(UNIT0) u PAB
B/.0.2651
1 Units.Network(UNIT0) u PGK
K1.121373
1 Units.Network(UNIT0) u QAR
ر.ق0.964964
1 Units.Network(UNIT0) u RSD
дин.26.525906

Units.Network Resurs

Za dublje razumijevanje Units.Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Units.Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Units.Network

Koliko Units.Network (UNIT0) vrijedi danas?
Cijena UNIT0 uživo u USD je 0.2651 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UNIT0 u USD?
Trenutačna cijena UNIT0 u USD je $ 0.2651. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Units.Network?
Tržišna kapitalizacija za UNIT0 je $ 1.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UNIT0?
Količina u optjecaju za UNIT0 je 5.10M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UNIT0?
UNIT0 je postigao ATH cijenu od 3.788279893392064 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UNIT0?
UNIT0 je vidio ATL cijenu od 0.09559489333212444 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UNIT0?
24-satni obujam trgovanja za UNIT0 je $ 21.53K USD.
Hoće li UNIT0 još narasti ove godine?
UNIT0 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UNIT0 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:59:42 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

