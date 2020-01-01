UNICE (UNICE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UNICE (UNICE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UNICE (UNICE) Informacije UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication. Službena web stranica: https://unicelab.io/ Bijela knjiga: https://docs.unicelab.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xA0CF89eE581313D84d28409Eb6BB1D1F9B55d410 Kupi UNICE odmah!

UNICE (UNICE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UNICE (UNICE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 140.83K Ukupna količina: $ 990.94M Količina u optjecaju: $ 271.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 518.00K Povijesni maksimum: $ 0.1501 Povijesni minimum: $ 0.001079036664609985 Trenutna cijena: $ 0.000518

UNICE (UNICE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UNICE (UNICE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNICE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNICE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNICE tokena, istražite UNICE cijenu tokena uživo!

