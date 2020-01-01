UniBot (UNIBOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UniBot (UNIBOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UniBot (UNIBOT) Informacije Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot’s free-to-use Telegram bot. Službena web stranica: https://unibot.app/ Bijela knjiga: https://learn.unibot.app/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf819d9cb1c2a819fd991781a822de3ca8607c3c9 Kupi UNIBOT odmah!

UniBot (UNIBOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UniBot (UNIBOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Povijesni maksimum: $ 245 $ 245 $ 245 Povijesni minimum: $ 2.019712579714102 $ 2.019712579714102 $ 2.019712579714102 Trenutna cijena: $ 2.729 $ 2.729 $ 2.729 Saznajte više o cijeni UniBot (UNIBOT)

UniBot (UNIBOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UniBot (UNIBOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNIBOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNIBOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNIBOT tokena, istražite UNIBOT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti UNIBOT Jeste li zainteresirani za dodavanje UniBot (UNIBOT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje UNIBOT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati UNIBOT na MEXC-u odmah!

UniBot (UNIBOT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena UNIBOT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite UNIBOT povijest cijena odmah!

UNIBOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UNIBOT? Naša UNIBOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UNIBOT predviđanje cijene tokena odmah!

