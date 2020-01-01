UNISWAP (UNI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UNISWAP (UNI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UNISWAP (UNI) Informacije Uniswap is a protocol for automatic token exchange on Ethereum. It is designed around ease of use, gas efficiency, censorship resistance, and zero rent. Službena web stranica: https://uniswap.org/blog/uni/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/8FU95xFJhUUkyyCLU13HSzDLs7oC4QZdXQHL6SCeab36 Kupi UNI odmah!

UNISWAP (UNI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UNISWAP (UNI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.89B $ 5.89B $ 5.89B Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 628.74M $ 628.74M $ 628.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.36B $ 9.36B $ 9.36B Povijesni maksimum: $ 45 $ 45 $ 45 Povijesni minimum: $ 0.418997551386 $ 0.418997551386 $ 0.418997551386 Trenutna cijena: $ 9.361 $ 9.361 $ 9.361 Saznajte više o cijeni UNISWAP (UNI)

UNISWAP (UNI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UNISWAP (UNI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNI tokena, istražite UNI cijenu tokena uživo!

