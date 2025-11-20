UnitedHealth Cijena danas

Trenutačna cijena UnitedHealth (UNHON) danas je $ 313, s promjenom od 2.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UNHON u USD je $ 313 po UNHON.

UnitedHealth trenutačno je na #2085 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 990.99K, s količinom u optjecaju od 3.17K UNHON. Tijekom posljednja 24 sata, UNHON trgovao je između $ 306.2 (niska) i $ 316.34 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 390.3287355029531, dok je rekordna najniža cijena bila $ 304.5677510227731.

U kratkoročnim performansama, UNHON se kretao +0.07% u posljednjem satu i -8.76% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 64.09K.

Informacije o tržištu UnitedHealth (UNHON)

Poredak No.2085 Tržišna kapitalizacija $ 990.99K$ 990.99K $ 990.99K Obujam (24 sata) $ 64.09K$ 64.09K $ 64.09K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 990.99K$ 990.99K $ 990.99K Količina u optjecaju 3.17K 3.17K 3.17K Ukupna količina 3,166.10123365 3,166.10123365 3,166.10123365 Javni blockchain ETH

