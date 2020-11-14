Unifi Protocol DAO (UNFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Unifi Protocol DAO (UNFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Unifi Protocol DAO (UNFI) Informacije Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains. Službena web stranica: https://www.unifiprotocol.com/ Bijela knjiga: https://medium.com/unifiprotocol/introducing-the-unifi-protocol-2ad67bc8435 Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0x728C5baC3C3e370E372Fc4671f9ef6916b814d8B Kupi UNFI odmah!

Unifi Protocol DAO (UNFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Unifi Protocol DAO (UNFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Ukupna količina: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M Količina u optjecaju: $ 9.55M $ 9.55M $ 9.55M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Povijesni maksimum: $ 44.0355 $ 44.0355 $ 44.0355 Povijesni minimum: $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 $ 0.1283238235175434 Trenutna cijena: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 Saznajte više o cijeni Unifi Protocol DAO (UNFI)

Unifi Protocol DAO (UNFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Unifi Protocol DAO (UNFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UNFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UNFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UNFI tokena, istražite UNFI cijenu tokena uživo!

Unifi Protocol DAO (UNFI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena UNFI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite UNFI povijest cijena odmah!

UNFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UNFI? Naša UNFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UNFI predviđanje cijene tokena odmah!

