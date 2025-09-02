Više o UNFI

Unifi Protocol DAO Logotip

Unifi Protocol DAO Cijena(UNFI)

1 UNFI u USD cijena uživo:

$0.2205
$0.2205$0.2205
-2.51%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Unifi Protocol DAO (UNFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:23:07 (UTC+8)

Unifi Protocol DAO (UNFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2203
$ 0.2203$ 0.2203
24-satna najniža cijena
$ 0.2343
$ 0.2343$ 0.2343
24-satna najviša cijena

$ 0.2203
$ 0.2203$ 0.2203

$ 0.2343
$ 0.2343$ 0.2343

$ 43.91306093
$ 43.91306093$ 43.91306093

$ 0.1283238235175434
$ 0.1283238235175434$ 0.1283238235175434

-0.23%

-2.51%

-11.13%

-11.13%

Unifi Protocol DAO (UNFI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2205. Tijekom protekla 24 sata, UNFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.2203 i najviše cijene $ 0.2343, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNFI je $ 43.91306093, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1283238235175434.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNFI se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -2.51% u posljednjih 24 sata i -11.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Unifi Protocol DAO (UNFI)

No.1789

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

$ 60.26K
$ 60.26K$ 60.26K

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

9.55M
9.55M 9.55M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

9,548,651.10357291
9,548,651.10357291 9,548,651.10357291

95.48%

2020-11-14 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Unifi Protocol DAO je $ 2.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.26K. Količina u optjecaju UNFI je 9.55M, s ukupnom količinom od 9548651.10357291. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.21M.

Unifi Protocol DAO (UNFI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Unifi Protocol DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.005677-2.51%
30 dana$ +0.0006+0.27%
60 dana$ +0.0773+53.98%
90 dana$ -0.0066-2.91%
Unifi Protocol DAO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UNFI od $ -0.005677 (-2.51%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Unifi Protocol DAO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0006 (+0.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Unifi Protocol DAO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UNFI od $ +0.0773 (+53.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Unifi Protocol DAO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0066 (-2.91%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Unifi Protocol DAO (UNFI)?

Pogledajte Unifi Protocol DAO stranicu Povijest cijena sada.

Što je Unifi Protocol DAO (UNFI)

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

Unifi Protocol DAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Unifi Protocol DAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UNFI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Unifi Protocol DAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Unifi Protocol DAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Unifi Protocol DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Unifi Protocol DAO (UNFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Unifi Protocol DAO (UNFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Unifi Protocol DAO.

Provjerite Unifi Protocol DAO predviđanje cijene sada!

Unifi Protocol DAO (UNFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Unifi Protocol DAO (UNFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UNFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Unifi Protocol DAO (UNFI)

Tražiš kako kupiti Unifi Protocol DAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Unifi Protocol DAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

UNFI u lokalnim valutama

1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u VND
5,802.4575
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u AUD
A$0.33516
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u GBP
0.160965
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u EUR
0.187425
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u USD
$0.2205
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u MYR
RM0.93051
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u TRY
9.07137
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u JPY
¥32.4135
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u ARS
ARS$303.718905
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u RUB
17.765685
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u INR
19.42164
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u IDR
Rp3,614.75352
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u KRW
307.53135
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u PHP
12.60378
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u EGP
￡E.10.700865
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u BRL
R$1.197315
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u CAD
C$0.302085
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u BDT
26.845875
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u NGN
337.671495
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u COP
$885.54123
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u ZAR
R.3.878595
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u UAH
9.139725
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u VES
Bs32.193
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u CLP
$213.444
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u PKR
Rs62.58672
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u KZT
118.931085
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u THB
฿7.119945
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u TWD
NT$6.75612
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u AED
د.إ0.809235
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u CHF
Fr0.1764
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u HKD
HK$1.717695
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u AMD
֏84.352275
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u MAD
.د.م1.9845
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u MXN
$4.112325
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u SAR
ريال0.826875
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u PLN
0.80262
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u RON
лв0.954765
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u SEK
kr2.070495
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u BGN
лв0.368235
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u HUF
Ft74.46726
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u CZK
4.601835
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u KWD
د.ك0.0672525
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u ILS
0.738675
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u AOA
Kz201.001185
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u BHD
.د.ب0.0831285
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u BMD
$0.2205
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u DKK
kr1.404585
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u HNL
L5.779305
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u MUR
10.0989
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u NAD
$3.8808
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u NOK
kr2.202795
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u NZD
$0.372645
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u PAB
B/.0.2205
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u PGK
K0.932715
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u QAR
ر.ق0.804825
1 Unifi Protocol DAO(UNFI) u RSD
дин.22.078665

Unifi Protocol DAO Resurs

Za dublje razumijevanje Unifi Protocol DAO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Unifi Protocol DAO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Unifi Protocol DAO

Koliko Unifi Protocol DAO (UNFI) vrijedi danas?
Cijena UNFI uživo u USD je 0.2205 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UNFI u USD?
Trenutačna cijena UNFI u USD je $ 0.2205. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Unifi Protocol DAO?
Tržišna kapitalizacija za UNFI je $ 2.11M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UNFI?
Količina u optjecaju za UNFI je 9.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UNFI?
UNFI je postigao ATH cijenu od 43.91306093 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UNFI?
UNFI je vidio ATL cijenu od 0.1283238235175434 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UNFI?
24-satni obujam trgovanja za UNFI je $ 60.26K USD.
Hoće li UNFI još narasti ove godine?
UNFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UNFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:23:07 (UTC+8)

Unifi Protocol DAO (UNFI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

UNFI u USD kalkulator

Iznos

UNFI
UNFI
USD
USD

1 UNFI = 0.2205 USD

Trgujte UNFI

UNFIUSDT
$0.2205
$0.2205$0.2205
-2.46%

