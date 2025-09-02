Unifi Protocol DAO (UNFI) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.2203
24-satna najniža cijena
$ 0.2343
24-satna najviša cijena
$ 0.2203
$ 0.2343
$ 43.91306093
$ 0.1283238235175434
-0.23%
-2.51%
-11.13%
-11.13%
Unifi Protocol DAO (UNFI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2205. Tijekom protekla 24 sata, UNFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.2203 i najviše cijene $ 0.2343, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UNFI je $ 43.91306093, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1283238235175434.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UNFI se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -2.51% u posljednjih 24 sata i -11.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Unifi Protocol DAO (UNFI)
No.1789
$ 2.11M
$ 60.26K
$ 2.21M
9.55M
10,000,000
9,548,651.10357291
95.48%
2020-11-14 00:00:00
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Unifi Protocol DAO je $ 2.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.26K. Količina u optjecaju UNFI je 9.55M, s ukupnom količinom od 9548651.10357291. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.21M.
Unifi Protocol DAO (UNFI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Unifi Protocol DAO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.005677
-2.51%
30 dana
$ +0.0006
+0.27%
60 dana
$ +0.0773
+53.98%
90 dana
$ -0.0066
-2.91%
Unifi Protocol DAO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u UNFI od $ -0.005677 (-2.51%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Unifi Protocol DAO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0006 (+0.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Unifi Protocol DAO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UNFI od $ +0.0773 (+53.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Unifi Protocol DAO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0066 (-2.91%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Unifi Protocol DAO (UNFI)?
Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.
Unifi Protocol DAO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Unifi Protocol DAO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti UNFI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Unifi Protocol DAO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Unifi Protocol DAO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Unifi Protocol DAO Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Unifi Protocol DAO (UNFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Unifi Protocol DAO (UNFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Unifi Protocol DAO.
Razumijevanje tokenomike Unifi Protocol DAO (UNFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UNFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Unifi Protocol DAO (UNFI)
Tražiš kako kupiti Unifi Protocol DAO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Unifi Protocol DAO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.