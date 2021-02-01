Umbrella Network (UMB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Umbrella Network (UMB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Umbrella Network (UMB) Informacije Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities. Službena web stranica: https://www.umb.network/ Bijela knjiga: https://www.umb.network/wp-content/uploads/2021/02/umb_litepaper_design_v3.1.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x6fc13eace26590b80cccab1ba5d51890577d83b2 Kupi UMB odmah!

Umbrella Network (UMB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Umbrella Network (UMB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 112.59K $ 112.59K $ 112.59K Ukupna količina: $ 332.40M $ 332.40M $ 332.40M Količina u optjecaju: $ 292.96M $ 292.96M $ 292.96M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 127.74K $ 127.74K $ 127.74K Povijesni maksimum: $ 3 $ 3 $ 3 Povijesni minimum: $ 0.000371877637681081 $ 0.000371877637681081 $ 0.000371877637681081 Trenutna cijena: $ 0.0003843 $ 0.0003843 $ 0.0003843 Saznajte više o cijeni Umbrella Network (UMB)

Umbrella Network (UMB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Umbrella Network (UMB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UMB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UMB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UMB tokena, istražite UMB cijenu tokena uživo!

Kako kupiti UMB Jeste li zainteresirani za dodavanje Umbrella Network (UMB) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje UMB, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati UMB na MEXC-u odmah!

Umbrella Network (UMB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena UMB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite UMB povijest cijena odmah!

UMB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UMB? Naša UMB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UMB predviđanje cijene tokena odmah!

