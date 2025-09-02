Više o UMB

Umbrella Network Logotip

Umbrella Network Cijena(UMB)

1 UMB u USD cijena uživo:

$0.000669
-34.85%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Umbrella Network (UMB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:23:00 (UTC+8)

Umbrella Network (UMB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00065
24-satna najniža cijena
$ 0.00272
24-satna najviša cijena

$ 0.00065
$ 0.00272
$ 2.57843973
$ 0.001528968143300195
-4.43%

-34.84%

-72.38%

-72.38%

Umbrella Network (UMB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000669. Tijekom protekla 24 sata, UMBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00065 i najviše cijene $ 0.00272, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UMB je $ 2.57843973, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001528968143300195.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UMB se promijenio za -4.43% u posljednjih sat vremena, -34.84% u posljednjih 24 sata i -72.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Umbrella Network (UMB)

No.2240

$ 195.99K
$ 82.32K
$ 222.38K
292.96M
332,401,437
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Umbrella Network je $ 195.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 82.32K. Količina u optjecaju UMB je 292.96M, s ukupnom količinom od 332401437. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.38K.

Umbrella Network (UMB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Umbrella Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00035786-34.84%
30 dana$ -0.001847-73.42%
60 dana$ -0.001367-67.15%
90 dana$ -0.001536-69.66%
Umbrella Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UMB od $ -0.00035786 (-34.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Umbrella Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001847 (-73.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Umbrella Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UMB od $ -0.001367 (-67.15%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Umbrella Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001536 (-69.66%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Umbrella Network (UMB)?

Pogledajte Umbrella Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Umbrella Network (UMB)

Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities.

Umbrella Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Umbrella Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UMB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Umbrella Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Umbrella Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Umbrella Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Umbrella Network (UMB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Umbrella Network (UMB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Umbrella Network.

Provjerite Umbrella Network predviđanje cijene sada!

Umbrella Network (UMB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Umbrella Network (UMB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UMB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Umbrella Network (UMB)

Tražiš kako kupiti Umbrella Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Umbrella Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

UMB u lokalnim valutama

1 Umbrella Network(UMB) u VND
17.604735
1 Umbrella Network(UMB) u AUD
A$0.00101688
1 Umbrella Network(UMB) u GBP
0.00048837
1 Umbrella Network(UMB) u EUR
0.00056865
1 Umbrella Network(UMB) u USD
$0.000669
1 Umbrella Network(UMB) u MYR
RM0.00282318
1 Umbrella Network(UMB) u TRY
0.02752266
1 Umbrella Network(UMB) u JPY
¥0.098343
1 Umbrella Network(UMB) u ARS
ARS$0.92148729
1 Umbrella Network(UMB) u RUB
0.05390133
1 Umbrella Network(UMB) u INR
0.05892552
1 Umbrella Network(UMB) u IDR
Rp10.96721136
1 Umbrella Network(UMB) u KRW
0.9330543
1 Umbrella Network(UMB) u PHP
0.03824004
1 Umbrella Network(UMB) u EGP
￡E.0.03246657
1 Umbrella Network(UMB) u BRL
R$0.00363267
1 Umbrella Network(UMB) u CAD
C$0.00091653
1 Umbrella Network(UMB) u BDT
0.08145075
1 Umbrella Network(UMB) u NGN
1.02449991
1 Umbrella Network(UMB) u COP
$2.68674414
1 Umbrella Network(UMB) u ZAR
R.0.01176771
1 Umbrella Network(UMB) u UAH
0.02773005
1 Umbrella Network(UMB) u VES
Bs0.097674
1 Umbrella Network(UMB) u CLP
$0.647592
1 Umbrella Network(UMB) u PKR
Rs0.18988896
1 Umbrella Network(UMB) u KZT
0.36083853
1 Umbrella Network(UMB) u THB
฿0.02160201
1 Umbrella Network(UMB) u TWD
NT$0.02049816
1 Umbrella Network(UMB) u AED
د.إ0.00245523
1 Umbrella Network(UMB) u CHF
Fr0.0005352
1 Umbrella Network(UMB) u HKD
HK$0.00521151
1 Umbrella Network(UMB) u AMD
֏0.25592595
1 Umbrella Network(UMB) u MAD
.د.م0.006021
1 Umbrella Network(UMB) u MXN
$0.01247685
1 Umbrella Network(UMB) u SAR
ريال0.00250875
1 Umbrella Network(UMB) u PLN
0.00243516
1 Umbrella Network(UMB) u RON
лв0.00289677
1 Umbrella Network(UMB) u SEK
kr0.00628191
1 Umbrella Network(UMB) u BGN
лв0.00111723
1 Umbrella Network(UMB) u HUF
Ft0.22593468
1 Umbrella Network(UMB) u CZK
0.01396203
1 Umbrella Network(UMB) u KWD
د.ك0.000204045
1 Umbrella Network(UMB) u ILS
0.00224115
1 Umbrella Network(UMB) u AOA
Kz0.60984033
1 Umbrella Network(UMB) u BHD
.د.ب0.000252213
1 Umbrella Network(UMB) u BMD
$0.000669
1 Umbrella Network(UMB) u DKK
kr0.00426153
1 Umbrella Network(UMB) u HNL
L0.01753449
1 Umbrella Network(UMB) u MUR
0.0306402
1 Umbrella Network(UMB) u NAD
$0.0117744
1 Umbrella Network(UMB) u NOK
kr0.00668331
1 Umbrella Network(UMB) u NZD
$0.00113061
1 Umbrella Network(UMB) u PAB
B/.0.000669
1 Umbrella Network(UMB) u PGK
K0.00282987
1 Umbrella Network(UMB) u QAR
ر.ق0.00244185
1 Umbrella Network(UMB) u RSD
дин.0.06698697

Umbrella Network Resurs

Za dublje razumijevanje Umbrella Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Umbrella Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Umbrella Network

Koliko Umbrella Network (UMB) vrijedi danas?
Cijena UMB uživo u USD je 0.000669 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UMB u USD?
Trenutačna cijena UMB u USD je $ 0.000669. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Umbrella Network?
Tržišna kapitalizacija za UMB je $ 195.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UMB?
Količina u optjecaju za UMB je 292.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UMB?
UMB je postigao ATH cijenu od 2.57843973 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UMB?
UMB je vidio ATL cijenu od 0.001528968143300195 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UMB?
24-satni obujam trgovanja za UMB je $ 82.32K USD.
Hoće li UMB još narasti ove godine?
UMB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UMB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Umbrella Network (UMB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 UMB = 0.000669 USD

$0.000669
-36.40%

