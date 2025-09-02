Što je Umbrella Network (UMB)

Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities.

Umbrella Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Umbrella Network (UMB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Umbrella Network (UMB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Umbrella Network.

Provjerite Umbrella Network predviđanje cijene sada!

Umbrella Network (UMB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Umbrella Network (UMB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UMB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Umbrella Network (UMB)

UMB u lokalnim valutama

Umbrella Network Resurs

Za dublje razumijevanje Umbrella Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Umbrella Network Koliko Umbrella Network (UMB) vrijedi danas? Cijena UMB uživo u USD je 0.000669 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena UMB u USD? $ 0.000669 . Provjerite Trenutačna cijena UMB u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Umbrella Network? Tržišna kapitalizacija za UMB je $ 195.99K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za UMB? Količina u optjecaju za UMB je 292.96M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UMB? UMB je postigao ATH cijenu od 2.57843973 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UMB? UMB je vidio ATL cijenu od 0.001528968143300195 USD . Koliki je obujam trgovanja za UMB? 24-satni obujam trgovanja za UMB je $ 82.32K USD . Hoće li UMB još narasti ove godine? UMB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UMB predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Umbrella Network (UMB) Važna ažuriranja industrije

