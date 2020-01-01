ULTRON (ULX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ULTRON (ULX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ULTRON (ULX) Informacije Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism. Službena web stranica: https://ultron.foundation Bijela knjiga: https://media.ultron-cloud.dev/file/ultron-landing/media/pdf/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://ulxscan.com Kupi ULX odmah!

ULTRON (ULX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ULTRON (ULX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 48.02B $ 48.02B $ 48.02B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 145.50M $ 145.50M $ 145.50M Povijesni maksimum: $ 0.204 $ 0.204 $ 0.204 Povijesni minimum: $ 0.002601505738876726 $ 0.002601505738876726 $ 0.002601505738876726 Trenutna cijena: $ 0.00291 $ 0.00291 $ 0.00291 Saznajte više o cijeni ULTRON (ULX)

ULTRON (ULX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ULTRON (ULX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ULX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ULX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ULX tokena, istražite ULX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ULX Jeste li zainteresirani za dodavanje ULTRON (ULX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ULX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ULX na MEXC-u odmah!

ULTRON (ULX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ULX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ULX povijest cijena odmah!

ULX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ULX? Naša ULX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ULX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!