Ultiverse (ULTI) Informacije Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains. Službena web stranica: https://ultiverse.io Bijela knjiga: https://docs.ultiverse.io Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x0e7779e698052f8fe56c415c3818fcf89de9ac6d Kupi ULTI odmah!

Ultiverse (ULTI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ultiverse (ULTI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.67M $ 13.67M $ 13.67M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 6.52B $ 6.52B $ 6.52B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 20.98M $ 20.98M $ 20.98M Povijesni maksimum: $ 0.12587 $ 0.12587 $ 0.12587 Povijesni minimum: $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 Trenutna cijena: $ 0.002098 $ 0.002098 $ 0.002098 Saznajte više o cijeni Ultiverse (ULTI)

Ultiverse (ULTI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ultiverse (ULTI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ULTI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ULTI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ULTI tokena, istražite ULTI cijenu tokena uživo!

Ultiverse (ULTI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ULTI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ULTI povijest cijena odmah!

ULTI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ULTI? Naša ULTI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ULTI predviđanje cijene tokena odmah!

