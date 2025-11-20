Ulalo HealthPassport Cijena danas

Trenutačna cijena Ulalo HealthPassport (ULA) danas je $ 0.001473, s promjenom od 1.44% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ULA u USD je $ 0.001473 po ULA.

Ulalo HealthPassport trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- ULA. Tijekom posljednja 24 sata, ULA trgovao je između $ 0.001427 (niska) i $ 0.001497 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, ULA se kretao -0.88% u posljednjem satu i -7.54% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 53.19K.

Informacije o tržištu Ulalo HealthPassport (ULA)

Tržišna kapitalizacija -- Obujam (24 sata) $ 53.19K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.47M Količina u optjecaju -- Ukupna količina 1,000,000,000 Javni blockchain AVAX_CCHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ulalo HealthPassport je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 53.19K. Količina u optjecaju ULA je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.47M.