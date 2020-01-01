UFO Gaming (UFO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UFO Gaming (UFO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UFO Gaming (UFO) Informacije UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad. Službena web stranica: https://www.ufogaming.io/ Bijela knjiga: https://siasky.net/fAMvDK5_WFtQh5-0-7ZuQd3-9Ua2snsv0_LFdMjKkqsa2w Istraživač blokova: https://solscan.io/token/GWdkYFnXnSJAsCBvmsqFLiPPe2tpvXynZcJdxf11Fu3U Kupi UFO odmah!

UFO Gaming (UFO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UFO Gaming (UFO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.76M $ 8.76M $ 8.76M Ukupna količina: $ 25.76T $ 25.76T $ 25.76T Količina u optjecaju: $ 25.76T $ 25.76T $ 25.76T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.76M $ 8.76M $ 8.76M Povijesni maksimum: $ 0.000056191 $ 0.000056191 $ 0.000056191 Povijesni minimum: $ 0.000000186444669851 $ 0.000000186444669851 $ 0.000000186444669851 Trenutna cijena: $ 0.00000034 $ 0.00000034 $ 0.00000034 Saznajte više o cijeni UFO Gaming (UFO)

UFO Gaming (UFO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UFO Gaming (UFO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UFO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UFO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UFO tokena, istražite UFO cijenu tokena uživo!

UFO Gaming (UFO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena UFO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite UFO povijest cijena odmah!

