UFO Gaming Logotip

UFO Gaming Cijena(UFO)

1 UFO u USD cijena uživo:

$0.0000003422
-1.77%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena UFO Gaming (UFO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:32:10 (UTC+8)

UFO Gaming (UFO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000003385
24-satna najniža cijena
$ 0.0000003608
24-satna najviša cijena

$ 0.0000003385
$ 0.0000003608
$ 0.000055918915890186
$ 0.000000186444669851
+0.97%

-1.77%

-7.55%

-7.55%

UFO Gaming (UFO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000003421. Tijekom protekla 24 sata, UFOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000003385 i najviše cijene $ 0.0000003608, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UFO je $ 0.000055918915890186, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000186444669851.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UFO se promijenio za +0.97% u posljednjih sat vremena, -1.77% u posljednjih 24 sata i -7.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu UFO Gaming (UFO)

No.1180

$ 8.81M
$ 92.46K
$ 8.81M
25.76T
25,757,575,757,575.5
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija UFO Gaming je $ 8.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 92.46K. Količina u optjecaju UFO je 25.76T, s ukupnom količinom od 25757575757575.5. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.81M.

UFO Gaming (UFO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena UFO Gaming za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000006166-1.77%
30 dana$ +0.0000000505+17.31%
60 dana$ +0.0000001154+50.90%
90 dana$ +0.0000000495+16.91%
UFO Gaming promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UFO od $ -0.000000006166 (-1.77%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

UFO Gaming 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000000505 (+17.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

UFO Gaming 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UFO od $ +0.0000001154 (+50.90%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

UFO Gaming 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0000000495 (+16.91%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena UFO Gaming (UFO)?

Pogledajte UFO Gaming stranicu Povijest cijena sada.

Što je UFO Gaming (UFO)

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

UFO Gaming dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje UFO Gaming ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UFO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o UFO Gaming na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje UFO Gaming učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

UFO Gaming Predviđanje cijene (USD)

Koliko će UFO Gaming (UFO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših UFO Gaming (UFO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za UFO Gaming.

Provjerite UFO Gaming predviđanje cijene sada!

UFO Gaming (UFO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike UFO Gaming (UFO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UFO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti UFO Gaming (UFO)

Tražiš kako kupiti UFO Gaming? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti UFO Gaming na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

UFO u lokalnim valutama

UFO Gaming Resurs

Za dublje razumijevanje UFO Gaming, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena UFO Gaming web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o UFO Gaming

Koliko UFO Gaming (UFO) vrijedi danas?
Cijena UFO uživo u USD je 0.0000003421 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UFO u USD?
Trenutačna cijena UFO u USD je $ 0.0000003421. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija UFO Gaming?
Tržišna kapitalizacija za UFO je $ 8.81M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UFO?
Količina u optjecaju za UFO je 25.76T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UFO?
UFO je postigao ATH cijenu od 0.000055918915890186 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UFO?
UFO je vidio ATL cijenu od 0.000000186444669851 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UFO?
24-satni obujam trgovanja za UFO je $ 92.46K USD.
Hoće li UFO još narasti ove godine?
UFO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UFO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti.

