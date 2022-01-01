Undeads Games (UDS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Undeads Games (UDS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Undeads Games (UDS) Informacije Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space. Službena web stranica: https://undeads.com Bijela knjiga: https://undeads.gitbook.io Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x712bd4Beb54C6B958267d9dB0259abdBb0BFF606 Kupi UDS odmah!

Undeads Games (UDS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Undeads Games (UDS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 64.83M $ 64.83M $ 64.83M Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 45.80M $ 45.80M $ 45.80M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 353.90M $ 353.90M $ 353.90M Povijesni maksimum: $ 3.4499 $ 3.4499 $ 3.4499 Povijesni minimum: $ 0.040078546924565576 $ 0.040078546924565576 $ 0.040078546924565576 Trenutna cijena: $ 1.4156 $ 1.4156 $ 1.4156 Saznajte više o cijeni Undeads Games (UDS)

Undeads Games (UDS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Undeads Games (UDS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UDS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UDS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UDS tokena, istražite UDS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti UDS Jeste li zainteresirani za dodavanje Undeads Games (UDS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje UDS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati UDS na MEXC-u odmah!

Undeads Games (UDS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena UDS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite UDS povijest cijena odmah!

UDS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UDS? Naša UDS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UDS predviđanje cijene tokena odmah!

