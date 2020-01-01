UDAO (UDAO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UDAO (UDAO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UDAO (UDAO) Informacije Udao is a Web3 platform to learn job relevant skills and find work. Službena web stranica: https://udao.org/ Bijela knjiga: https://app.udao.org/documents/Whitepaper-udao.pdf Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x433cCeBC95ad458E74d81837Db0D4aa27e30E117 Kupi UDAO odmah!

UDAO (UDAO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UDAO (UDAO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.46M $ 23.46M $ 23.46M Povijesni maksimum: $ 0.4414 $ 0.4414 $ 0.4414 Povijesni minimum: $ 0.09039231915880885 $ 0.09039231915880885 $ 0.09039231915880885 Trenutna cijena: $ 0.1173 $ 0.1173 $ 0.1173 Saznajte više o cijeni UDAO (UDAO)

UDAO (UDAO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UDAO (UDAO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UDAO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UDAO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UDAO tokena, istražite UDAO cijenu tokena uživo!

