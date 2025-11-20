U Coin Cijena danas

Trenutačna cijena U Coin (UCOIN) danas je $ 0.00518, s promjenom od 1.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UCOIN u USD je $ 0.00518 po UCOIN.

U Coin trenutačno je na #4321 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 UCOIN. Tijekom posljednja 24 sata, UCOIN trgovao je između $ 0.00498 (niska) i $ 0.005598 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.06424320268888757, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.004738257820801874.

U kratkoročnim performansama, UCOIN se kretao -2.45% u posljednjem satu i -7.83% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 51.03K.

Informacije o tržištu U Coin (UCOIN)

Poredak No.4321 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 51.03K$ 51.03K $ 51.03K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija U Coin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 51.03K. Količina u optjecaju UCOIN je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.18M.