UBXS Token (UBXS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UBXS Token (UBXS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

UBXS Token (UBXS) Informacije UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. Službena web stranica: https://bixos.io/ Bijela knjiga: https://docs.bixos.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances Kupi UBXS odmah!

UBXS Token (UBXS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UBXS Token (UBXS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 769.88K $ 769.88K $ 769.88K Ukupna količina: $ 85.00M $ 85.00M $ 85.00M Količina u optjecaju: $ 57.16M $ 57.16M $ 57.16M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Povijesni maksimum: $ 0.65467 $ 0.65467 $ 0.65467 Povijesni minimum: $ 0.009392121359881727 $ 0.009392121359881727 $ 0.009392121359881727 Trenutna cijena: $ 0.01347 $ 0.01347 $ 0.01347 Saznajte više o cijeni UBXS Token (UBXS)

UBXS Token (UBXS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UBXS Token (UBXS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UBXS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UBXS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UBXS tokena, istražite UBXS cijenu tokena uživo!

