Silent Notary (UBSN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Silent Notary (UBSN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Silent Notary (UBSN) Informacije Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties. Službena web stranica: https://silentnotary.com/ Bijela knjiga: https://silentnotary.com/wp.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x86EFc496DcA70bcFD92D19194290e8457a375773

Silent Notary (UBSN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Silent Notary (UBSN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 Ukupna količina: $ 186.46B Količina u optjecaju: $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 701.47K Povijesni maksimum: $ 0.000402 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.000003762

Silent Notary (UBSN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Silent Notary (UBSN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UBSN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UBSN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

