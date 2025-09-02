Više o UBSN

Silent Notary Logotip

Silent Notary Cijena(UBSN)

1 UBSN u USD cijena uživo:

$0.00000414
$0.00000414$0.00000414
+0.31%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Silent Notary (UBSN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:59:00 (UTC+8)

Silent Notary (UBSN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000003997
$ 0.000003997$ 0.000003997
24-satna najniža cijena
$ 0.0000049
$ 0.0000049$ 0.0000049
24-satna najviša cijena

$ 0.000003997
$ 0.000003997$ 0.000003997

$ 0.0000049
$ 0.0000049$ 0.0000049

$ 0.003412566698066311
$ 0.003412566698066311$ 0.003412566698066311

$ 0
$ 0$ 0

+0.16%

+0.31%

+27.38%

+27.38%

Silent Notary (UBSN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000414. Tijekom protekla 24 sata, UBSNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000003997 i najviše cijene $ 0.0000049, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UBSN je $ 0.003412566698066311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UBSN se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, +0.31% u posljednjih 24 sata i +27.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Silent Notary (UBSN)

No.5236

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.06K
$ 4.06K$ 4.06K

$ 771.96K
$ 771.96K$ 771.96K

0.00
0.00 0.00

186,462,812,051
186,462,812,051 186,462,812,051

186,462,812,051
186,462,812,051 186,462,812,051

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Silent Notary je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.06K. Količina u optjecaju UBSN je 0.00, s ukupnom količinom od 186462812051. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 771.96K.

Silent Notary (UBSN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Silent Notary za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00000001279+0.31%
30 dana$ +0.00000136+48.92%
60 dana$ +0.000000764+22.63%
90 dana$ +0.000001448+53.78%
Silent Notary promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UBSN od $ +0.00000001279 (+0.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Silent Notary 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000136 (+48.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Silent Notary 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UBSN od $ +0.000000764 (+22.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Silent Notary 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000001448 (+53.78%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Silent Notary (UBSN)?

Pogledajte Silent Notary stranicu Povijest cijena sada.

Što je Silent Notary (UBSN)

Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties.

Silent Notary dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Silent Notary ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UBSN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Silent Notary na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Silent Notary učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Silent Notary Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Silent Notary (UBSN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Silent Notary (UBSN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Silent Notary.

Provjerite Silent Notary predviđanje cijene sada!

Silent Notary (UBSN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Silent Notary (UBSN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UBSN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Silent Notary (UBSN)

Tražiš kako kupiti Silent Notary? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Silent Notary na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

UBSN u lokalnim valutama

Silent Notary Resurs

Za dublje razumijevanje Silent Notary, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Silent Notary web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Silent Notary

Koliko Silent Notary (UBSN) vrijedi danas?
Cijena UBSN uživo u USD je 0.00000414 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UBSN u USD?
Trenutačna cijena UBSN u USD je $ 0.00000414. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Silent Notary?
Tržišna kapitalizacija za UBSN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UBSN?
Količina u optjecaju za UBSN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UBSN?
UBSN je postigao ATH cijenu od 0.003412566698066311 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UBSN?
UBSN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UBSN?
24-satni obujam trgovanja za UBSN je $ 4.06K USD.
Hoće li UBSN još narasti ove godine?
UBSN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UBSN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:59:00 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

