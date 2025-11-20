Uber Cijena danas

Trenutačna cijena Uber (UBERON) danas je $ 90.32, s promjenom od 0.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije UBERON u USD je $ 90.32 po UBERON.

Uber trenutačno je na #2120 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 920.42K, s količinom u optjecaju od 10.19K UBERON. Tijekom posljednja 24 sata, UBERON trgovao je između $ 88.89 (niska) i $ 91.58 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 145.09739014986184, dok je rekordna najniža cijena bila $ 88.94888484106217.

U kratkoročnim performansama, UBERON se kretao +0.02% u posljednjem satu i -3.82% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 65.84K.

Informacije o tržištu Uber (UBERON)

Poredak No.2120 Tržišna kapitalizacija $ 920.42K$ 920.42K $ 920.42K Obujam (24 sata) $ 65.84K$ 65.84K $ 65.84K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 920.42K$ 920.42K $ 920.42K Količina u optjecaju 10.19K 10.19K 10.19K Ukupna količina 10,190.69995015 10,190.69995015 10,190.69995015 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Uber je $ 920.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.84K. Količina u optjecaju UBERON je 10.19K, s ukupnom količinom od 10190.69995015. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 920.42K.