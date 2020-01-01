UBC (UBC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u UBC (UBC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

UBC (UBC) Informacije Universal Basic Compute (UBC) represents a revolutionary innovation in the field of artificial intelligence (AI),aiming to ensure fair and sustainable access to computational resources for all autonomous AI entities.Inspired by the concept of Universal Basic Income (UBI), UBC offers a bold solution to the growing challenges of resource distribution in the rapidly expanding AI ecosystem. Službena web stranica: https://nlr.ai/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9psiRdn9cXYVps4F1kFuoNjd2EtmqNJXrCPmRppJpump Kupi UBC odmah!

UBC (UBC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za UBC (UBC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 187.00K $ 187.00K $ 187.00K Povijesni maksimum: $ 0.10052 $ 0.10052 $ 0.10052 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.000187 $ 0.000187 $ 0.000187 Saznajte više o cijeni UBC (UBC)

UBC (UBC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike UBC (UBC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj UBC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja UBC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku UBC tokena, istražite UBC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti UBC Jeste li zainteresirani za dodavanje UBC (UBC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje UBC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati UBC na MEXC-u odmah!

UBC (UBC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena UBC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite UBC povijest cijena odmah!

UBC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide UBC? Naša UBC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte UBC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!