U2U Network (U2U) Informacije U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation. Službena web stranica: https://u2u.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.u2u.xyz/u2u-whitepaper/ Istraživač blokova: https://u2uscan.xyz/ Kupi U2U odmah!

U2U Network (U2U) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za U2U Network (U2U), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.07M $ 10.07M $ 10.07M Ukupna količina: $ 9.15B $ 9.15B $ 9.15B Količina u optjecaju: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 66.01M $ 66.01M $ 66.01M Povijesni maksimum: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Povijesni minimum: $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 $ 0.003663940949886323 Trenutna cijena: $ 0.006601 $ 0.006601 $ 0.006601 Saznajte više o cijeni U2U Network (U2U)

U2U Network (U2U) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike U2U Network (U2U) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj U2U tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja U2U tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku U2U tokena, istražite U2U cijenu tokena uživo!

