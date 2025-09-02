U2U Network (U2U) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006793. Tijekom protekla 24 sata, U2Utrgovalo je između najniže cijene $ 0.006792 i najviše cijene $ 0.007213, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena U2U je $ 0.022144091827992506, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003663940949886323.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, U2U se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -0.75% u posljednjih 24 sata i +1.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu U2U Network (U2U)
Trenutačna tržišna kapitalizacija U2U Network je $ 10.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 113.99K. Količina u optjecaju U2U je 1.53B, s ukupnom količinom od 9150000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.93M.
U2U Network (U2U) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena U2U Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00005132
-0.75%
30 dana
$ +0.000203
+3.08%
60 dana
$ -0.001818
-21.12%
90 dana
$ +0.002198
+47.83%
U2U Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u U2U od $ -0.00005132 (-0.75%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
U2U Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000203 (+3.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
U2U Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u U2U od $ -0.001818 (-21.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
U2U Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.002198 (+47.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena U2U Network (U2U)?
U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.
U2U Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će U2U Network (U2U) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših U2U Network (U2U) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za U2U Network.
Razumijevanje tokenomike U2U Network (U2U) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o U2U opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti U2U Network (U2U)
Tražiš kako kupiti U2U Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti U2U Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
