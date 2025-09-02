Što je U2U Network (U2U)

U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.

U2U Network (U2U) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike U2U Network (U2U) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o U2U opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o U2U Network Koliko U2U Network (U2U) vrijedi danas? Cijena U2U uživo u USD je 0.006793 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena U2U u USD? $ 0.006793 . Provjerite Trenutačna cijena U2U u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija U2U Network? Tržišna kapitalizacija za U2U je $ 10.37M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za U2U? Količina u optjecaju za U2U je 1.53B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za U2U? U2U je postigao ATH cijenu od 0.022144091827992506 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za U2U? U2U je vidio ATL cijenu od 0.003663940949886323 USD . Koliki je obujam trgovanja za U2U? 24-satni obujam trgovanja za U2U je $ 113.99K USD . Hoće li U2U još narasti ove godine? U2U mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte U2U predviđanje cijene za detaljniju analizu.

U2U Network (U2U) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

