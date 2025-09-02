Više o U2U

U2U Network Logotip

U2U Network Cijena(U2U)

1 U2U u USD cijena uživo:

$0.006792
$0.006792$0.006792
-0.75%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena U2U Network (U2U)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:31:48 (UTC+8)

U2U Network (U2U) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.006792
$ 0.006792$ 0.006792
24-satna najniža cijena
$ 0.007213
$ 0.007213$ 0.007213
24-satna najviša cijena

$ 0.006792
$ 0.006792$ 0.006792

$ 0.007213
$ 0.007213$ 0.007213

$ 0.022144091827992506
$ 0.022144091827992506$ 0.022144091827992506

$ 0.003663940949886323
$ 0.003663940949886323$ 0.003663940949886323

-0.14%

-0.75%

+1.14%

+1.14%

U2U Network (U2U) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006793. Tijekom protekla 24 sata, U2Utrgovalo je između najniže cijene $ 0.006792 i najviše cijene $ 0.007213, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena U2U je $ 0.022144091827992506, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003663940949886323.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, U2U se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -0.75% u posljednjih 24 sata i +1.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu U2U Network (U2U)

No.1122

$ 10.37M
$ 10.37M$ 10.37M

$ 113.99K
$ 113.99K$ 113.99K

$ 67.93M
$ 67.93M$ 67.93M

1.53B
1.53B 1.53B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,150,000,000
9,150,000,000 9,150,000,000

15.26%

U2U

Trenutačna tržišna kapitalizacija U2U Network je $ 10.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 113.99K. Količina u optjecaju U2U je 1.53B, s ukupnom količinom od 9150000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.93M.

U2U Network (U2U) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena U2U Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00005132-0.75%
30 dana$ +0.000203+3.08%
60 dana$ -0.001818-21.12%
90 dana$ +0.002198+47.83%
U2U Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u U2U od $ -0.00005132 (-0.75%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

U2U Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000203 (+3.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

U2U Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u U2U od $ -0.001818 (-21.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

U2U Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.002198 (+47.83%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena U2U Network (U2U)?

Pogledajte U2U Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je U2U Network (U2U)

U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.

U2U Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje U2U Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti U2U dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o U2U Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje U2U Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

U2U Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će U2U Network (U2U) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših U2U Network (U2U) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za U2U Network.

Provjerite U2U Network predviđanje cijene sada!

U2U Network (U2U) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike U2U Network (U2U) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o U2U opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti U2U Network (U2U)

Tražiš kako kupiti U2U Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti U2U Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

U2U Network Resurs

Za dublje razumijevanje U2U Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena U2U Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o U2U Network

Koliko U2U Network (U2U) vrijedi danas?
Cijena U2U uživo u USD je 0.006793 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena U2U u USD?
Trenutačna cijena U2U u USD je $ 0.006793. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija U2U Network?
Tržišna kapitalizacija za U2U je $ 10.37M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za U2U?
Količina u optjecaju za U2U je 1.53B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za U2U?
U2U je postigao ATH cijenu od 0.022144091827992506 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za U2U?
U2U je vidio ATL cijenu od 0.003663940949886323 USD.
Koliki je obujam trgovanja za U2U?
24-satni obujam trgovanja za U2U je $ 113.99K USD.
Hoće li U2U još narasti ove godine?
U2U mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte U2U predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:31:48 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

