Bounty Temple (TYT) Informacije Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market. Službena web stranica: https://bountytemple.com/ Bijela knjiga: https://bountytemple.gitbook.io/whitepaper-v1 Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0xE5cf781d9e6E92B051FFb8037a5d81981863EA82 Kupi TYT odmah!

Bounty Temple (TYT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bounty Temple (TYT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 48.00M $ 48.00M $ 48.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 111.94K $ 111.94K $ 111.94K Povijesni maksimum: $ 3 $ 3 $ 3 Povijesni minimum: $ 0.001099872442667795 $ 0.001099872442667795 $ 0.001099872442667795 Trenutna cijena: $ 0.002332 $ 0.002332 $ 0.002332 Saznajte više o cijeni Bounty Temple (TYT)

Bounty Temple (TYT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bounty Temple (TYT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TYT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TYT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TYT tokena, istražite TYT cijenu tokena uživo!

Bounty Temple (TYT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TYT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

TYT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TYT? Naša TYT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

