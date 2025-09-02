Bounty Temple (TYT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001897. Tijekom protekla 24 sata, TYTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00178 i najviše cijene $ 0.00209, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TYT je $ 2.5612204949346338, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001099872442667795.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TYT se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -8.00% u posljednjih 24 sata i -2.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Bounty Temple (TYT)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Bounty Temple je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.23K. Količina u optjecaju TYT je 0.00, s ukupnom količinom od 48000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 91.06K.
Bounty Temple (TYT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Bounty Temple za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00016496
-8.00%
30 dana
$ -0.00091
-32.42%
60 dana
$ -0.002666
-58.43%
90 dana
$ -0.001473
-43.71%
Bounty Temple promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TYT od $ -0.00016496 (-8.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Bounty Temple 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00091 (-32.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Bounty Temple 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TYT od $ -0.002666 (-58.43%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Bounty Temple 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001473 (-43.71%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bounty Temple (TYT)?
Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market.
Bounty Temple dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bounty Temple ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti TYT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Bounty Temple na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bounty Temple učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Bounty Temple Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Bounty Temple (TYT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bounty Temple (TYT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bounty Temple.
Razumijevanje tokenomike Bounty Temple (TYT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TYT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Bounty Temple (TYT)
Tražiš kako kupiti Bounty Temple? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bounty Temple na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.