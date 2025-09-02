Više o TYT

Bounty Temple Cijena(TYT)

1 TYT u USD cijena uživo:

$0.001897
$0.001897$0.001897
-8.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bounty Temple (TYT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:31:40 (UTC+8)

Bounty Temple (TYT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00178
$ 0.00178$ 0.00178
24-satna najniža cijena
$ 0.00209
$ 0.00209$ 0.00209
24-satna najviša cijena

$ 0.00178
$ 0.00178$ 0.00178

$ 0.00209
$ 0.00209$ 0.00209

$ 2.5612204949346338
$ 2.5612204949346338$ 2.5612204949346338

$ 0.001099872442667795
$ 0.001099872442667795$ 0.001099872442667795

+0.05%

-8.00%

-2.47%

-2.47%

Bounty Temple (TYT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001897. Tijekom protekla 24 sata, TYTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00178 i najviše cijene $ 0.00209, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TYT je $ 2.5612204949346338, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001099872442667795.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TYT se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, -8.00% u posljednjih 24 sata i -2.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bounty Temple (TYT)

No.7689

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.23K
$ 100.23K$ 100.23K

$ 91.06K
$ 91.06K$ 91.06K

0.00
0.00 0.00

48,000,000
48,000,000 48,000,000

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bounty Temple je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 100.23K. Količina u optjecaju TYT je 0.00, s ukupnom količinom od 48000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 91.06K.

Bounty Temple (TYT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Bounty Temple za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00016496-8.00%
30 dana$ -0.00091-32.42%
60 dana$ -0.002666-58.43%
90 dana$ -0.001473-43.71%
Bounty Temple promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TYT od $ -0.00016496 (-8.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Bounty Temple 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00091 (-32.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Bounty Temple 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TYT od $ -0.002666 (-58.43%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Bounty Temple 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001473 (-43.71%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bounty Temple (TYT)?

Pogledajte Bounty Temple stranicu Povijest cijena sada.

Što je Bounty Temple (TYT)

Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market.

Bounty Temple dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskuseni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bounty Temple ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TYT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Bounty Temple na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bounty Temple učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Bounty Temple Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bounty Temple (TYT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bounty Temple (TYT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bounty Temple.

Provjerite Bounty Temple predviđanje cijene sada!

Bounty Temple (TYT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bounty Temple (TYT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TYT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Bounty Temple (TYT)

Tražiš kako kupiti Bounty Temple? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bounty Temple na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TYT u lokalnim valutama

1 Bounty Temple(TYT) u VND
49.919555
1 Bounty Temple(TYT) u AUD
A$0.00288344
1 Bounty Temple(TYT) u GBP
0.00138481
1 Bounty Temple(TYT) u EUR
0.00161245
1 Bounty Temple(TYT) u USD
$0.001897
1 Bounty Temple(TYT) u MYR
RM0.00800534
1 Bounty Temple(TYT) u TRY
0.07806155
1 Bounty Temple(TYT) u JPY
¥0.278859
1 Bounty Temple(TYT) u ARS
ARS$2.61294677
1 Bounty Temple(TYT) u RUB
0.15284129
1 Bounty Temple(TYT) u INR
0.16710673
1 Bounty Temple(TYT) u IDR
Rp31.09835568
1 Bounty Temple(TYT) u KRW
2.64204675
1 Bounty Temple(TYT) u PHP
0.10858428
1 Bounty Temple(TYT) u EGP
￡E.0.09206141
1 Bounty Temple(TYT) u BRL
R$0.01030071
1 Bounty Temple(TYT) u CAD
C$0.00259889
1 Bounty Temple(TYT) u BDT
0.23095975
1 Bounty Temple(TYT) u NGN
2.90950478
1 Bounty Temple(TYT) u COP
$7.64917825
1 Bounty Temple(TYT) u ZAR
R.0.03342514
1 Bounty Temple(TYT) u UAH
0.07863065
1 Bounty Temple(TYT) u VES
Bs0.276962
1 Bounty Temple(TYT) u CLP
$1.836296
1 Bounty Temple(TYT) u PKR
Rs0.53844448
1 Bounty Temple(TYT) u KZT
1.02318489
1 Bounty Temple(TYT) u THB
฿0.06125413
1 Bounty Temple(TYT) u TWD
NT$0.05814305
1 Bounty Temple(TYT) u AED
د.إ0.00696199
1 Bounty Temple(TYT) u CHF
Fr0.0015176
1 Bounty Temple(TYT) u HKD
HK$0.01477763
1 Bounty Temple(TYT) u AMD
֏0.72569735
1 Bounty Temple(TYT) u MAD
.د.م0.017073
1 Bounty Temple(TYT) u MXN
$0.03539802
1 Bounty Temple(TYT) u SAR
ريال0.00711375
1 Bounty Temple(TYT) u PLN
0.00690508
1 Bounty Temple(TYT) u RON
лв0.00821401
1 Bounty Temple(TYT) u SEK
kr0.01785077
1 Bounty Temple(TYT) u BGN
лв0.00316799
1 Bounty Temple(TYT) u HUF
Ft0.64109115
1 Bounty Temple(TYT) u CZK
0.03960936
1 Bounty Temple(TYT) u KWD
د.ك0.000578585
1 Bounty Temple(TYT) u ILS
0.00635495
1 Bounty Temple(TYT) u AOA
Kz1.72924829
1 Bounty Temple(TYT) u BHD
.د.ب0.000715169
1 Bounty Temple(TYT) u BMD
$0.001897
1 Bounty Temple(TYT) u DKK
kr0.01210286
1 Bounty Temple(TYT) u HNL
L0.04972037
1 Bounty Temple(TYT) u MUR
0.0868826
1 Bounty Temple(TYT) u NAD
$0.0333872
1 Bounty Temple(TYT) u NOK
kr0.01897
1 Bounty Temple(TYT) u NZD
$0.00320593
1 Bounty Temple(TYT) u PAB
B/.0.001897
1 Bounty Temple(TYT) u PGK
K0.00802431
1 Bounty Temple(TYT) u QAR
ر.ق0.00692405
1 Bounty Temple(TYT) u RSD
дин.0.19002249

Bounty Temple Resurs

Za dublje razumijevanje Bounty Temple, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Bounty Temple web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bounty Temple

Koliko Bounty Temple (TYT) vrijedi danas?
Cijena TYT uživo u USD je 0.001897 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TYT u USD?
Trenutačna cijena TYT u USD je $ 0.001897. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bounty Temple?
Tržišna kapitalizacija za TYT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TYT?
Količina u optjecaju za TYT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TYT?
TYT je postigao ATH cijenu od 2.5612204949346338 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TYT?
TYT je vidio ATL cijenu od 0.001099872442667795 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TYT?
24-satni obujam trgovanja za TYT je $ 100.23K USD.
Hoće li TYT još narasti ove godine?
TYT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TYT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:31:40 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

