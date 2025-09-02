Više o TWT

Trust Wallet

Trust Wallet Cijena(TWT)

Grafikon aktualnih cijena Trust Wallet (TWT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:22:23 (UTC+8)

Trust Wallet (TWT) Informacije o cijeni (USD)

Trust Wallet (TWT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.7251. Tijekom protekla 24 sata, TWTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.716 i najviše cijene $ 0.7442, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TWT je $ 2.7177649227203773, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00647761834255.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TWT se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.27% u posljednjih 24 sata i -3.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trust Wallet (TWT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trust Wallet je $ 302.11M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 71.79K. Količina u optjecaju TWT je 416.65M, s ukupnom količinom od 999668148. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 724.86M.

Trust Wallet (TWT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Trust Wallet za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001963-0.27%
30 dana$ -0.003-0.42%
60 dana$ +0.0087+1.21%
90 dana$ -0.0901-11.06%
Trust Wallet promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TWT od $ -0.001963 (-0.27%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Trust Wallet 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.003 (-0.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Trust Wallet 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TWT od $ +0.0087 (+1.21%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Trust Wallet 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0901 (-11.06%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Trust Wallet (TWT)?

Pogledajte Trust Wallet stranicu Povijest cijena sada.

Što je Trust Wallet (TWT)

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Trust Wallet dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Trust Wallet ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TWT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Trust Wallet na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Trust Wallet učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Trust Wallet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Trust Wallet (TWT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Trust Wallet (TWT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Trust Wallet.

Provjerite Trust Wallet predviđanje cijene sada!

Trust Wallet (TWT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Trust Wallet (TWT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TWT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Trust Wallet (TWT)

Tražiš kako kupiti Trust Wallet? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Trust Wallet na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Trust Wallet Resurs

Za dublje razumijevanje Trust Wallet, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Trust Wallet web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Trust Wallet

Koliko Trust Wallet (TWT) vrijedi danas?
Cijena TWT uživo u USD je 0.7251 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TWT u USD?
Trenutačna cijena TWT u USD je $ 0.7251. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Trust Wallet?
Tržišna kapitalizacija za TWT je $ 302.11M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TWT?
Količina u optjecaju za TWT je 416.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TWT?
TWT je postigao ATH cijenu od 2.7177649227203773 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TWT?
TWT je vidio ATL cijenu od 0.00647761834255 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TWT?
24-satni obujam trgovanja za TWT je $ 71.79K USD.
Hoće li TWT još narasti ove godine?
TWT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TWT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Trust Wallet (TWT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

