TUX Project (TUXC) Informacije TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change. Službena web stranica: https://tux-wallet.com/ Bijela knjiga: https://tux-wallet.com/wp-content/uploads/2024/04/White-Paper_FA-En.pdf Istraživač blokova: https://arbiscan.io/address/0x4b019aaa21e98e212d31e54c843e73ff34d25717 Kupi TUXC odmah!

TUX Project (TUXC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TUX Project (TUXC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 8.10B $ 8.10B $ 8.10B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Povijesni maksimum: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0004633 $ 0.0004633 $ 0.0004633 Saznajte više o cijeni TUX Project (TUXC)

TUX Project (TUXC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TUX Project (TUXC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TUXC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TUXC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TUXC tokena, istražite TUXC cijenu tokena uživo!

TUX Project (TUXC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TUXC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TUXC povijest cijena odmah!

TUXC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TUXC? Naša TUXC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TUXC predviđanje cijene tokena odmah!

