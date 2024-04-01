TUX Project (TUXC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u TUX Project (TUXC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
TUX Project (TUXC) Informacije

TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change.

Službena web stranica:
https://tux-wallet.com/
Bijela knjiga:
https://tux-wallet.com/wp-content/uploads/2024/04/White-Paper_FA-En.pdf
Istraživač blokova:
https://arbiscan.io/address/0x4b019aaa21e98e212d31e54c843e73ff34d25717

TUX Project (TUXC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TUX Project (TUXC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
Ukupna količina:
$ 8.10B
Količina u optjecaju:
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.75M
Povijesni maksimum:
$ 0.5
Povijesni minimum:
Trenutna cijena:
$ 0.0004633
TUX Project (TUXC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike TUX Project (TUXC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TUXC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TUXC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TUXC tokena, istražite TUXC cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.