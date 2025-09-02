Više o TUXC

TUXC Informacije o cijeni

TUXC Bijela knjiga

TUXC Službena web stranica

TUXC Tokenomija

TUXC Prognoza cijena

TUXC Povijest

Vodič za kupnju TUXC

Konverter TUXC u fiducijarnu valutu

TUXC Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

TUX Project Logotip

TUX Project Cijena(TUXC)

1 TUXC u USD cijena uživo:

$0.0003932
$0.0003932$0.0003932
+3.44%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TUX Project (TUXC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:58:39 (UTC+8)

TUX Project (TUXC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00029
$ 0.00029$ 0.00029
24-satna najniža cijena
$ 0.0004915
$ 0.0004915$ 0.0004915
24-satna najviša cijena

$ 0.00029
$ 0.00029$ 0.00029

$ 0.0004915
$ 0.0004915$ 0.0004915

--
----

--
----

0.00%

+3.44%

+5.16%

+5.16%

TUX Project (TUXC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003932. Tijekom protekla 24 sata, TUXCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00029 i najviše cijene $ 0.0004915, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TUXC je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TUXC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +3.44% u posljednjih 24 sata i +5.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TUX Project (TUXC)

--
----

$ 12.74K
$ 12.74K$ 12.74K

$ 3.18M
$ 3.18M$ 3.18M

--
----

8,100,000,000
8,100,000,000 8,100,000,000

ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija TUX Project je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 12.74K. Količina u optjecaju TUXC je --, s ukupnom količinom od 8100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.18M.

TUX Project (TUXC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TUX Project za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000013076+3.44%
30 dana$ -0.0000374-8.69%
60 dana$ -0.0001502-27.65%
90 dana$ -0.0002413-38.03%
TUX Project promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TUXC od $ +0.000013076 (+3.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TUX Project 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000374 (-8.69%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TUX Project 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TUXC od $ -0.0001502 (-27.65%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TUX Project 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0002413 (-38.03%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TUX Project (TUXC)?

Pogledajte TUX Project stranicu Povijest cijena sada.

Što je TUX Project (TUXC)

TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change.

TUX Project dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TUX Project ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TUXC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TUX Project na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TUX Project učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TUX Project Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TUX Project (TUXC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TUX Project (TUXC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TUX Project.

Provjerite TUX Project predviđanje cijene sada!

TUX Project (TUXC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TUX Project (TUXC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TUXC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TUX Project (TUXC)

Tražiš kako kupiti TUX Project? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TUX Project na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TUXC u lokalnim valutama

1 TUX Project(TUXC) u VND
10.347058
1 TUX Project(TUXC) u AUD
A$0.000597664
1 TUX Project(TUXC) u GBP
0.000287036
1 TUX Project(TUXC) u EUR
0.00033422
1 TUX Project(TUXC) u USD
$0.0003932
1 TUX Project(TUXC) u MYR
RM0.001659304
1 TUX Project(TUXC) u TRY
0.016176248
1 TUX Project(TUXC) u JPY
¥0.0578004
1 TUX Project(TUXC) u ARS
ARS$0.541597612
1 TUX Project(TUXC) u RUB
0.031680124
1 TUX Project(TUXC) u INR
0.0346016
1 TUX Project(TUXC) u IDR
Rp6.445900608
1 TUX Project(TUXC) u KRW
0.54839604
1 TUX Project(TUXC) u PHP
0.022459584
1 TUX Project(TUXC) u EGP
￡E.0.019081996
1 TUX Project(TUXC) u BRL
R$0.002139008
1 TUX Project(TUXC) u CAD
C$0.000538684
1 TUX Project(TUXC) u BDT
0.047785596
1 TUX Project(TUXC) u NGN
0.602142548
1 TUX Project(TUXC) u COP
$1.579114792
1 TUX Project(TUXC) u ZAR
R.0.006924252
1 TUX Project(TUXC) u UAH
0.016266684
1 TUX Project(TUXC) u VES
Bs0.0574072
1 TUX Project(TUXC) u CLP
$0.381404
1 TUX Project(TUXC) u PKR
Rs0.111417152
1 TUX Project(TUXC) u KZT
0.211624172
1 TUX Project(TUXC) u THB
฿0.01270036
1 TUX Project(TUXC) u TWD
NT$0.012043716
1 TUX Project(TUXC) u AED
د.إ0.001443044
1 TUX Project(TUXC) u CHF
Fr0.00031456
1 TUX Project(TUXC) u HKD
HK$0.003063028
1 TUX Project(TUXC) u AMD
֏0.150304632
1 TUX Project(TUXC) u MAD
.د.م0.003530936
1 TUX Project(TUXC) u MXN
$0.00733318
1 TUX Project(TUXC) u SAR
ريال0.0014745
1 TUX Project(TUXC) u PLN
0.001427316
1 TUX Project(TUXC) u RON
лв0.001702556
1 TUX Project(TUXC) u SEK
kr0.003692148
1 TUX Project(TUXC) u BGN
лв0.000656644
1 TUX Project(TUXC) u HUF
Ft0.132657816
1 TUX Project(TUXC) u CZK
0.00819822
1 TUX Project(TUXC) u KWD
د.ك0.000119926
1 TUX Project(TUXC) u ILS
0.00131722
1 TUX Project(TUXC) u AOA
Kz0.358429324
1 TUX Project(TUXC) u BHD
.د.ب0.0001478432
1 TUX Project(TUXC) u BMD
$0.0003932
1 TUX Project(TUXC) u DKK
kr0.002504684
1 TUX Project(TUXC) u HNL
L0.010286112
1 TUX Project(TUXC) u MUR
0.01800856
1 TUX Project(TUXC) u NAD
$0.006904592
1 TUX Project(TUXC) u NOK
kr0.003928068
1 TUX Project(TUXC) u NZD
$0.000664508
1 TUX Project(TUXC) u PAB
B/.0.0003932
1 TUX Project(TUXC) u PGK
K0.001663236
1 TUX Project(TUXC) u QAR
ر.ق0.001431248
1 TUX Project(TUXC) u RSD
дин.0.039343592

TUX Project Resurs

Za dublje razumijevanje TUX Project, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena TUX Project web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TUX Project

Koliko TUX Project (TUXC) vrijedi danas?
Cijena TUXC uživo u USD je 0.0003932 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TUXC u USD?
Trenutačna cijena TUXC u USD je $ 0.0003932. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TUX Project?
Tržišna kapitalizacija za TUXC je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TUXC?
Količina u optjecaju za TUXC je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TUXC?
TUXC je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TUXC?
TUXC je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za TUXC?
24-satni obujam trgovanja za TUXC je $ 12.74K USD.
Hoće li TUXC još narasti ove godine?
TUXC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TUXC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:58:39 (UTC+8)

TUX Project (TUXC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

TUXC u USD kalkulator

Iznos

TUXC
TUXC
USD
USD

1 TUXC = 0.0003932 USD

Trgujte TUXC

TUXCUSDT
$0.0003932
$0.0003932$0.0003932
+3.44%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine