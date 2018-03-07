TrueUSD (TUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TrueUSD (TUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TrueUSD (TUSD) Informacije TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts. Službena web stranica: https://tusd.io/ Bijela knjiga: https://docs.google.com/document/d/1kXuaGCm929FT67I7As9yprAudj2wp9nbka53rfkLiiU/edit Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376 Kupi TUSD odmah!

TrueUSD (TUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TrueUSD (TUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 492.88M $ 492.88M $ 492.88M Ukupna količina: $ 494.52M $ 494.52M $ 494.52M Količina u optjecaju: $ 494.52M $ 494.52M $ 494.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 492.88M $ 492.88M $ 492.88M Povijesni maksimum: $ 1.0949 $ 1.0949 $ 1.0949 Povijesni minimum: $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 Trenutna cijena: $ 0.9967 $ 0.9967 $ 0.9967 Saznajte više o cijeni TrueUSD (TUSD)

TrueUSD (TUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TrueUSD (TUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TUSD tokena, istražite TUSD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TUSD Jeste li zainteresirani za dodavanje TrueUSD (TUSD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TUSD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TUSD na MEXC-u odmah!

TrueUSD (TUSD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TUSD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TUSD povijest cijena odmah!

TUSD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TUSD? Naša TUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TUSD predviđanje cijene tokena odmah!

