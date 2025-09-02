Više o TUSD

TUSD Informacije o cijeni

TUSD Bijela knjiga

TUSD Službena web stranica

TUSD Tokenomija

TUSD Prognoza cijena

TUSD Povijest

Vodič za kupnju TUSD

Konverter TUSD u fiducijarnu valutu

TUSD Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

TrueUSD Logotip

TrueUSD Cijena(TUSD)

1 TUSD u USD cijena uživo:

$0.9967
$0.9967$0.9967
-0.05%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TrueUSD (TUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:31:33 (UTC+8)

TrueUSD (TUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9964
$ 0.9964$ 0.9964
24-satna najniža cijena
$ 0.9976
$ 0.9976$ 0.9976
24-satna najviša cijena

$ 0.9964
$ 0.9964$ 0.9964

$ 0.9976
$ 0.9976$ 0.9976

$ 1.364490032196045
$ 1.364490032196045$ 1.364490032196045

$ 0.917876956195
$ 0.917876956195$ 0.917876956195

-0.02%

-0.05%

-0.14%

-0.14%

TrueUSD (TUSD) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9967. Tijekom protekla 24 sata, TUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9964 i najviše cijene $ 0.9976, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TUSD je $ 1.364490032196045, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.917876956195.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TUSD se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i -0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TrueUSD (TUSD)

No.116

$ 492.88M
$ 492.88M$ 492.88M

$ 361.52K
$ 361.52K$ 361.52K

$ 492.88M
$ 492.88M$ 492.88M

494.52M
494.52M 494.52M

494,515,083
494,515,083 494,515,083

0.01%

2018-03-07 00:00:00

$ 1
$ 1$ 1

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija TrueUSD je $ 492.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 361.52K. Količina u optjecaju TUSD je 494.52M, s ukupnom količinom od 494515083. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 492.88M.

TrueUSD (TUSD) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TrueUSD za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000499-0.05%
30 dana$ -0.0001-0.02%
60 dana$ -0.0008-0.09%
90 dana$ -0.0013-0.14%
TrueUSD promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TUSD od $ -0.000499 (-0.05%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TrueUSD 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001 (-0.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TrueUSD 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TUSD od $ -0.0008 (-0.09%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TrueUSD 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0013 (-0.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TrueUSD (TUSD)?

Pogledajte TrueUSD stranicu Povijest cijena sada.

Što je TrueUSD (TUSD)

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

TrueUSD dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TrueUSD ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TUSD dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TrueUSD na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TrueUSD učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TrueUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TrueUSD (TUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TrueUSD (TUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TrueUSD.

Provjerite TrueUSD predviđanje cijene sada!

TrueUSD (TUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TrueUSD (TUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TrueUSD (TUSD)

Tražiš kako kupiti TrueUSD? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TrueUSD na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TUSD u lokalnim valutama

1 TrueUSD(TUSD) u VND
26,228.1605
1 TrueUSD(TUSD) u AUD
A$1.514984
1 TrueUSD(TUSD) u GBP
0.727591
1 TrueUSD(TUSD) u EUR
0.847195
1 TrueUSD(TUSD) u USD
$0.9967
1 TrueUSD(TUSD) u MYR
RM4.206074
1 TrueUSD(TUSD) u TRY
41.014205
1 TrueUSD(TUSD) u JPY
¥146.5149
1 TrueUSD(TUSD) u ARS
ARS$1,372.864547
1 TrueUSD(TUSD) u RUB
80.304119
1 TrueUSD(TUSD) u INR
87.799303
1 TrueUSD(TUSD) u IDR
Rp16,339.341648
1 TrueUSD(TUSD) u KRW
1,388.153925
1 TrueUSD(TUSD) u PHP
57.051108
1 TrueUSD(TUSD) u EGP
￡E.48.369851
1 TrueUSD(TUSD) u BRL
R$5.412081
1 TrueUSD(TUSD) u CAD
C$1.365479
1 TrueUSD(TUSD) u BDT
121.348225
1 TrueUSD(TUSD) u NGN
1,528.678658
1 TrueUSD(TUSD) u COP
$4,018.943575
1 TrueUSD(TUSD) u ZAR
R.17.561854
1 TrueUSD(TUSD) u UAH
41.313215
1 TrueUSD(TUSD) u VES
Bs145.5182
1 TrueUSD(TUSD) u CLP
$964.8056
1 TrueUSD(TUSD) u PKR
Rs282.903328
1 TrueUSD(TUSD) u KZT
537.590079
1 TrueUSD(TUSD) u THB
฿32.183443
1 TrueUSD(TUSD) u TWD
NT$30.548855
1 TrueUSD(TUSD) u AED
د.إ3.657889
1 TrueUSD(TUSD) u CHF
Fr0.79736
1 TrueUSD(TUSD) u HKD
HK$7.764293
1 TrueUSD(TUSD) u AMD
֏381.287585
1 TrueUSD(TUSD) u MAD
.د.م8.9703
1 TrueUSD(TUSD) u MXN
$18.598422
1 TrueUSD(TUSD) u SAR
ريال3.737625
1 TrueUSD(TUSD) u PLN
3.627988
1 TrueUSD(TUSD) u RON
лв4.315711
1 TrueUSD(TUSD) u SEK
kr9.378947
1 TrueUSD(TUSD) u BGN
лв1.664489
1 TrueUSD(TUSD) u HUF
Ft336.834765
1 TrueUSD(TUSD) u CZK
20.811096
1 TrueUSD(TUSD) u KWD
د.ك0.3039935
1 TrueUSD(TUSD) u ILS
3.338945
1 TrueUSD(TUSD) u AOA
Kz908.561819
1 TrueUSD(TUSD) u BHD
.د.ب0.3757559
1 TrueUSD(TUSD) u BMD
$0.9967
1 TrueUSD(TUSD) u DKK
kr6.358946
1 TrueUSD(TUSD) u HNL
L26.123507
1 TrueUSD(TUSD) u MUR
45.64886
1 TrueUSD(TUSD) u NAD
$17.54192
1 TrueUSD(TUSD) u NOK
kr9.967
1 TrueUSD(TUSD) u NZD
$1.684423
1 TrueUSD(TUSD) u PAB
B/.0.9967
1 TrueUSD(TUSD) u PGK
K4.216041
1 TrueUSD(TUSD) u QAR
ر.ق3.637955
1 TrueUSD(TUSD) u RSD
дин.99.839439

TrueUSD Resurs

Za dublje razumijevanje TrueUSD, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena TrueUSD web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TrueUSD

Koliko TrueUSD (TUSD) vrijedi danas?
Cijena TUSD uživo u USD je 0.9967 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TUSD u USD?
Trenutačna cijena TUSD u USD je $ 0.9967. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TrueUSD?
Tržišna kapitalizacija za TUSD je $ 492.88M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TUSD?
Količina u optjecaju za TUSD je 494.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TUSD?
TUSD je postigao ATH cijenu od 1.364490032196045 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TUSD?
TUSD je vidio ATL cijenu od 0.917876956195 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TUSD?
24-satni obujam trgovanja za TUSD je $ 361.52K USD.
Hoće li TUSD još narasti ove godine?
TUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:31:33 (UTC+8)

TrueUSD (TUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

TUSD u USD kalkulator

Iznos

TUSD
TUSD
USD
USD

1 TUSD = 0.9967 USD

Trgujte TUSD

TUSDUSDT
$0.9967
$0.9967$0.9967
-0.06%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine