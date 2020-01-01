TENUP (TUP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TENUP (TUP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TENUP (TUP) Informacije TenUp offers exciting utilities, including: LUDO LOVE: A Web3 game where users play with TenUp tokens (30K+ downloads). Check it out! https://ludolove.tenup.io, COPY TRADING PLATFORM: Follow and copy master traders' strategies. Start here. https://copytrade.tenup.io & TENUP ANALYZER: Analyze and predict cryptocurrencies to win USDT. Explore here. https://analyzer.tenup.io Službena web stranica: https://tenup.io/ Bijela knjiga: https://tenup.io/LIGHTPAPER.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x7714f320Adca62B149df2579361AfEC729c5FE6A Kupi TUP odmah!

TENUP (TUP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TENUP (TUP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 708.10K $ 708.10K $ 708.10K Ukupna količina: $ 192.00M $ 192.00M $ 192.00M Količina u optjecaju: $ 105.37M $ 105.37M $ 105.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Povijesni maksimum: $ 0.05 $ 0.05 $ 0.05 Povijesni minimum: $ 0.00222312 $ 0.00222312 $ 0.00222312 Trenutna cijena: $ 0.00672 $ 0.00672 $ 0.00672 Saznajte više o cijeni TENUP (TUP)

TENUP (TUP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TENUP (TUP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TUP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TUP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TUP tokena, istražite TUP cijenu tokena uživo!

