Tuna Chain Cijena danas

Trenutačna cijena Tuna Chain (TUNACHAIN) danas je $ 0.0004603, s promjenom od 0.02% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TUNACHAIN u USD je $ 0.0004603 po TUNACHAIN.

Tuna Chain trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- TUNACHAIN. Tijekom posljednja 24 sata, TUNACHAIN trgovao je između $ 0.0004594 (niska) i $ 0.0004608 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, TUNACHAIN se kretao -0.03% u posljednjem satu i -51.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 53.20K.

Informacije o tržištu Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 53.20K$ 53.20K $ 53.20K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 96.66K$ 96.66K $ 96.66K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 210,000,000 210,000,000 210,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tuna Chain je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 53.20K. Količina u optjecaju TUNACHAIN je --, s ukupnom količinom od 210000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 96.66K.