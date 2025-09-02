Više o TUBES

TUBES Cijena(TUBES)

Grafikon aktualnih cijena TUBES (TUBES)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:13:03 (UTC+8)

TUBES (TUBES) Informacije o cijeni (USD)

TUBES (TUBES) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1253. Tijekom protekla 24 sata, TUBEStrgovalo je između najniže cijene $ 0.1252 i najviše cijene $ 0.1594, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TUBES je $ 3.5120072983704493, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.09029889002106577.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TUBES se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.31% u posljednjih 24 sata i -29.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TUBES (TUBES)

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija TUBES je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.36K. Količina u optjecaju TUBES je 0.00, s ukupnom količinom od 39000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.89M.

TUBES (TUBES) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TUBES za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00039-0.31%
30 dana$ +0.018+16.77%
60 dana$ +0.0191+17.98%
90 dana$ -0.1747-58.24%
TUBES promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TUBES od $ -0.00039 (-0.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TUBES 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.018 (+16.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TUBES 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TUBES od $ +0.0191 (+17.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TUBES 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.1747 (-58.24%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TUBES (TUBES)?

Pogledajte TUBES stranicu Povijest cijena sada.

Što je TUBES (TUBES)

The TUBE protocol launch the First Inscription cross-chain decentralized exchange. With breakthroughs in cross-chain technology and the realization of DEFI functions on ERC20, the platform will operate with transparent and secure rules, leading the industry's ecosystem development. The main functions in the first phase of the platform's technological ecosystem development include liquidity staking, liquidity rewards, decentralized exchange, staking lending protocols, and cross-chain protocols.

TUBES dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TUBES ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TUBES dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TUBES na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TUBES učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TUBES Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TUBES (TUBES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TUBES (TUBES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TUBES.

Provjerite TUBES predviđanje cijene sada!

TUBES (TUBES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TUBES (TUBES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TUBES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TUBES (TUBES)

Tražiš kako kupiti TUBES? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TUBES na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TUBES u lokalnim valutama

TUBES Resurs

Za dublje razumijevanje TUBES, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena TUBES web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TUBES

Koliko TUBES (TUBES) vrijedi danas?
Cijena TUBES uživo u USD je 0.1253 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TUBES u USD?
Trenutačna cijena TUBES u USD je $ 0.1253. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TUBES?
Tržišna kapitalizacija za TUBES je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TUBES?
Količina u optjecaju za TUBES je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TUBES?
TUBES je postigao ATH cijenu od 3.5120072983704493 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TUBES?
TUBES je vidio ATL cijenu od 0.09029889002106577 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TUBES?
24-satni obujam trgovanja za TUBES je $ 1.36K USD.
Hoće li TUBES još narasti ove godine?
TUBES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TUBES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
TUBES (TUBES) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

TUBES u USD kalkulator

Iznos

TUBES
TUBES
USD
USD

1 TUBES = 0.1253 USD

Trgujte TUBES

TUBESUSDT
$0.1253
$0.1253$0.1253
-0.31%

