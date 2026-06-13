ttt Cijena danas

Trenutačna cijena ttt (TTTT) danas je $ 0.00000761, s promjenom od 5.82% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TTTT u USD je $ 0.00000761 po TTTT.

ttt trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,647.4, s količinom u optjecaju od 999.93M TTTT. Tijekom posljednja 24 sata, TTTT trgovao je između $ 0.00000759 (niska) i $ 0.00000823 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00086693, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000512.

U kratkoročnim performansama, TTTT se kretao -1.39% u posljednjem satu i +4.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 136.16.

Informacije o tržištu ttt (TTTT)

Tržišna kapitalizacija $ 7.65K$ 7.65K $ 7.65K Obujam (24 sata) $ 136.16$ 136.16 $ 136.16 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.65K$ 7.65K $ 7.65K Količina u optjecaju 999.93M 999.93M 999.93M Ukupna količina 999,932,222.115847 999,932,222.115847 999,932,222.115847

Trenutačna tržišna kapitalizacija ttt je $ 7.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 136.16. Količina u optjecaju TTTT je 999.93M, s ukupnom količinom od 999932222.115847. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.65K.