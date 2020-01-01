Dejitaru Tsuka (TSUKA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Dejitaru Tsuka (TSUKA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Informacije Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas. Službena web stranica: https://tsuka.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed Kupi TSUKA odmah!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Dejitaru Tsuka (TSUKA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.31M $ 4.31M $ 4.31M Povijesni maksimum: $ 0.1597 $ 0.1597 $ 0.1597 Povijesni minimum: $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 Trenutna cijena: $ 0.004312 $ 0.004312 $ 0.004312 Saznajte više o cijeni Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Dejitaru Tsuka (TSUKA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TSUKA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TSUKA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TSUKA tokena, istražite TSUKA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TSUKA Jeste li zainteresirani za dodavanje Dejitaru Tsuka (TSUKA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TSUKA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TSUKA na MEXC-u odmah!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TSUKA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TSUKA povijest cijena odmah!

TSUKA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TSUKA? Naša TSUKA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TSUKA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!