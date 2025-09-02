Više o TSUKA

Dejitaru Tsuka Logotip

Dejitaru Tsuka Cijena(TSUKA)

1 TSUKA u USD cijena uživo:

$0.00489
-2.47%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Dejitaru Tsuka (TSUKA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:57:55 (UTC+8)

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004847
24-satna najniža cijena
$ 0.005235
24-satna najviša cijena

$ 0.004847
$ 0.005235
$ 0.24735055084312768
$ 0.002343424462156912
-0.07%

-2.46%

+9.81%

+9.81%

Dejitaru Tsuka (TSUKA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004889. Tijekom protekla 24 sata, TSUKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004847 i najviše cijene $ 0.005235, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TSUKA je $ 0.24735055084312768, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002343424462156912.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TSUKA se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -2.46% u posljednjih 24 sata i +9.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dejitaru Tsuka (TSUKA)

No.1402

$ 4.89M
$ 57.32K
$ 4.89M
1.00B
1,000,000,000
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dejitaru Tsuka je $ 4.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.32K. Količina u optjecaju TSUKA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.89M.

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Dejitaru Tsuka za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00012384-2.46%
30 dana$ -0.000368-7.01%
60 dana$ +0.00083+20.44%
90 dana$ +0.001252+34.42%
Dejitaru Tsuka promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TSUKA od $ -0.00012384 (-2.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Dejitaru Tsuka 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000368 (-7.01%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Dejitaru Tsuka 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TSUKA od $ +0.00083 (+20.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Dejitaru Tsuka 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.001252 (+34.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Dejitaru Tsuka (TSUKA)?

Pogledajte Dejitaru Tsuka stranicu Povijest cijena sada.

Što je Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas.

Dejitaru Tsuka dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Dejitaru Tsuka ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TSUKA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Dejitaru Tsuka na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Dejitaru Tsuka učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Dejitaru Tsuka Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Dejitaru Tsuka (TSUKA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Dejitaru Tsuka (TSUKA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Dejitaru Tsuka.

Provjerite Dejitaru Tsuka predviđanje cijene sada!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Dejitaru Tsuka (TSUKA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TSUKA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Tražiš kako kupiti Dejitaru Tsuka? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Dejitaru Tsuka na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TSUKA u lokalnim valutama

1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u VND
128.654035
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u AUD
A$0.00743128
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u GBP
0.00356897
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u EUR
0.00415565
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u USD
$0.004889
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u MYR
RM0.02063158
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u TRY
0.20113346
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u JPY
¥0.718683
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u ARS
ARS$6.73415749
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u RUB
0.39390673
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u INR
0.430232
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u IDR
Rp80.14752816
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u KRW
6.8186883
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u PHP
0.27925968
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u EGP
￡E.0.23726317
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u BRL
R$0.02659616
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u CAD
C$0.00669793
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u BDT
0.59416017
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u NGN
7.48696571
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u COP
$19.63451734
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u ZAR
R.0.08609529
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u UAH
0.20225793
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u VES
Bs0.713794
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u CLP
$4.74233
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u PKR
Rs1.38534704
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u KZT
2.63130869
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u THB
฿0.1579147
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u TWD
NT$0.14975007
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u AED
د.إ0.01794263
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u CHF
Fr0.0039112
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u HKD
HK$0.03808531
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u AMD
֏1.86886914
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u MAD
.د.م0.04390322
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u MXN
$0.09117985
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u SAR
ريال0.01833375
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u PLN
0.01774707
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u RON
лв0.02116937
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u SEK
kr0.04590771
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u BGN
лв0.00816463
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u HUF
Ft1.64945082
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u CZK
0.10193565
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u KWD
د.ك0.001491145
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u ILS
0.01637815
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u AOA
Kz4.45666573
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u BHD
.د.ب0.001838264
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u BMD
$0.004889
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u DKK
kr0.03114293
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u HNL
L0.12789624
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u MUR
0.2239162
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u NAD
$0.08585084
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u NOK
kr0.04884111
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u NZD
$0.00826241
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u PAB
B/.0.004889
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u PGK
K0.02068047
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u QAR
ر.ق0.01779596
1 Dejitaru Tsuka(TSUKA) u RSD
дин.0.48919334

Dejitaru Tsuka Resurs

Za dublje razumijevanje Dejitaru Tsuka, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Dejitaru Tsuka web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Dejitaru Tsuka

Koliko Dejitaru Tsuka (TSUKA) vrijedi danas?
Cijena TSUKA uživo u USD je 0.004889 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TSUKA u USD?
Trenutačna cijena TSUKA u USD je $ 0.004889. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Dejitaru Tsuka?
Tržišna kapitalizacija za TSUKA je $ 4.89M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TSUKA?
Količina u optjecaju za TSUKA je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TSUKA?
TSUKA je postigao ATH cijenu od 0.24735055084312768 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TSUKA?
TSUKA je vidio ATL cijenu od 0.002343424462156912 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TSUKA?
24-satni obujam trgovanja za TSUKA je $ 57.32K USD.
Hoće li TSUKA još narasti ove godine?
TSUKA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TSUKA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

