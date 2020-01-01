TSUBASA Governance (TSUGT) Tokenomika
TSUBASA Governance (TSUGT) Informacije
“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”
TSUBASA Governance (TSUGT) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TSUBASA Governance (TSUGT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
TSUBASA Governance (TSUGT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike TSUBASA Governance (TSUGT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj TSUGT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja TSUGT tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku TSUGT tokena, istražite TSUGT cijenu tokena uživo!
TSUBASA Governance (TSUGT) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena TSUGT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
TSUGT Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide TSUGT? Naša TSUGT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
