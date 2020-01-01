TSUBASA Governance (TSUGT) Tokenomika

TSUBASA Governance (TSUGT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u TSUBASA Governance (TSUGT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

TSUBASA Governance (TSUGT) Informacije

“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”

Službena web stranica:
https://tsubasa-rivals.com/
Bijela knjiga:
https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/
Istraživač blokova:
https://polygonscan.com/token/0x70e29b7e036b14d496431b77e0b6eb0008be6165

TSUBASA Governance (TSUGT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TSUBASA Governance (TSUGT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 54.74K
$ 54.74K$ 54.74K
Ukupna količina:
$ 971.44M
$ 971.44M$ 971.44M
Količina u optjecaju:
$ 178.88M
$ 178.88M$ 178.88M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 306.00K
$ 306.00K$ 306.00K
Povijesni maksimum:
$ 0.23988
$ 0.23988$ 0.23988
Povijesni minimum:
$ 0.000496828364239706
$ 0.000496828364239706$ 0.000496828364239706
Trenutna cijena:
$ 0.000306
$ 0.000306$ 0.000306

TSUBASA Governance (TSUGT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike TSUBASA Governance (TSUGT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TSUGT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TSUGT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TSUGT tokena, istražite TSUGT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TSUGT

Jeste li zainteresirani za dodavanje TSUBASA Governance (TSUGT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TSUGT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

TSUBASA Governance (TSUGT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena TSUGT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

TSUGT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide TSUGT? Naša TSUGT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.