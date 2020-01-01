TSUBASA Governance (TSUGT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TSUBASA Governance (TSUGT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TSUBASA Governance (TSUGT) Informacije “Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.” Službena web stranica: https://tsubasa-rivals.com/ Bijela knjiga: https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x70e29b7e036b14d496431b77e0b6eb0008be6165 Kupi TSUGT odmah!

TSUBASA Governance (TSUGT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TSUBASA Governance (TSUGT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 54.74K $ 54.74K $ 54.74K Ukupna količina: $ 971.44M $ 971.44M $ 971.44M Količina u optjecaju: $ 178.88M $ 178.88M $ 178.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 306.00K $ 306.00K $ 306.00K Povijesni maksimum: $ 0.23988 $ 0.23988 $ 0.23988 Povijesni minimum: $ 0.000496828364239706 $ 0.000496828364239706 $ 0.000496828364239706 Trenutna cijena: $ 0.000306 $ 0.000306 $ 0.000306 Saznajte više o cijeni TSUBASA Governance (TSUGT)

TSUBASA Governance (TSUGT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TSUBASA Governance (TSUGT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TSUGT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TSUGT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TSUGT tokena, istražite TSUGT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TSUGT Jeste li zainteresirani za dodavanje TSUBASA Governance (TSUGT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TSUGT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TSUGT na MEXC-u odmah!

TSUBASA Governance (TSUGT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TSUGT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TSUGT povijest cijena odmah!

TSUGT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TSUGT? Naša TSUGT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TSUGT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!