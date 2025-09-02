Više o TSUGT

TSUBASA Governance Cijena(TSUGT)

$0.0005842
-0.49%1D
Grafikon aktualnih cijena TSUBASA Governance (TSUGT)
TSUBASA Governance (TSUGT) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.0005777
$ 0.0005915
$ 0.0005777
$ 0.0005915
$ 1.4993061027795405
$ 0.000496828364239706
+0.63%

-0.49%

-1.52%

-1.52%

TSUBASA Governance (TSUGT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000584. Tijekom protekla 24 sata, TSUGTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0005777 i najviše cijene $ 0.0005915, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TSUGT je $ 1.4993061027795405, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000496828364239706.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TSUGT se promijenio za +0.63% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i -1.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TSUBASA Governance (TSUGT)

$ 104.47K
$ 121.81K
$ 584.00K
178.88M
1,000,000,000
971,441,361.109
17.88%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija TSUBASA Governance je $ 104.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 121.81K. Količina u optjecaju TSUGT je 178.88M, s ukupnom količinom od 971441361.109. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 584.00K.

TSUBASA Governance (TSUGT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TSUBASA Governance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000002877-0.49%
30 dana$ -0.0000052-0.89%
60 dana$ -0.0001838-23.94%
90 dana$ -0.0010593-64.47%
TSUBASA Governance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TSUGT od $ -0.000002877 (-0.49%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TSUBASA Governance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000052 (-0.89%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TSUBASA Governance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TSUGT od $ -0.0001838 (-23.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TSUBASA Governance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0010593 (-64.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TSUBASA Governance (TSUGT)?

Pogledajte TSUBASA Governance stranicu Povijest cijena sada.

Što je TSUBASA Governance (TSUGT)

“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”

TSUBASA Governance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TSUBASA Governance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TSUGT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TSUBASA Governance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TSUBASA Governance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TSUBASA Governance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TSUBASA Governance (TSUGT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TSUBASA Governance (TSUGT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TSUBASA Governance.

Provjerite TSUBASA Governance predviđanje cijene sada!

TSUBASA Governance (TSUGT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TSUBASA Governance (TSUGT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TSUGT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TSUBASA Governance (TSUGT)

Tražiš kako kupiti TSUBASA Governance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TSUBASA Governance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Za dublje razumijevanje TSUBASA Governance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena TSUBASA Governance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TSUBASA Governance

Koliko TSUBASA Governance (TSUGT) vrijedi danas?
Cijena TSUGT uživo u USD je 0.000584 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TSUGT u USD?
Trenutačna cijena TSUGT u USD je $ 0.000584. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TSUBASA Governance?
Tržišna kapitalizacija za TSUGT je $ 104.47K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TSUGT?
Količina u optjecaju za TSUGT je 178.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TSUGT?
TSUGT je postigao ATH cijenu od 1.4993061027795405 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TSUGT?
TSUGT je vidio ATL cijenu od 0.000496828364239706 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TSUGT?
24-satni obujam trgovanja za TSUGT je $ 121.81K USD.
Hoće li TSUGT još narasti ove godine?
TSUGT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TSUGT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
TSUBASA Governance (TSUGT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
