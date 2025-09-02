TSUBASA Governance (TSUGT) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0005777
24-satna najniža cijena
$ 0.0005915
24-satna najviša cijena
$ 0.0005777
$ 0.0005915
$ 1.4993061027795405
$ 0.000496828364239706
+0.63%
-0.49%
-1.52%
-1.52%
TSUBASA Governance (TSUGT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000584. Tijekom protekla 24 sata, TSUGTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0005777 i najviše cijene $ 0.0005915, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TSUGT je $ 1.4993061027795405, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000496828364239706.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TSUGT se promijenio za +0.63% u posljednjih sat vremena, -0.49% u posljednjih 24 sata i -1.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu TSUBASA Governance (TSUGT)
No.2891
$ 104.47K
$ 121.81K
$ 584.00K
178.88M
1,000,000,000
971,441,361.109
17.88%
MATIC
Trenutačna tržišna kapitalizacija TSUBASA Governance je $ 104.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 121.81K. Količina u optjecaju TSUGT je 178.88M, s ukupnom količinom od 971441361.109. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 584.00K.
TSUBASA Governance (TSUGT) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena TSUBASA Governance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000002877
-0.49%
30 dana
$ -0.0000052
-0.89%
60 dana
$ -0.0001838
-23.94%
90 dana
$ -0.0010593
-64.47%
TSUBASA Governance promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TSUGT od $ -0.000002877 (-0.49%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
TSUBASA Governance 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000052 (-0.89%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
TSUBASA Governance 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TSUGT od $ -0.0001838 (-23.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
TSUBASA Governance 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0010593 (-64.47%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TSUBASA Governance (TSUGT)?
“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”
TSUBASA Governance Predviđanje cijene (USD)
Koliko će TSUBASA Governance (TSUGT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TSUBASA Governance (TSUGT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TSUBASA Governance.
Razumijevanje tokenomike TSUBASA Governance (TSUGT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TSUGT opsežnoj tokenomici tokena odmah!
