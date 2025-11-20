Tesla xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Tesla xStock (TSLAX) danas je $ 412.81, s promjenom od 1.71% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TSLAX u USD je $ 412.81 po TSLAX.

Tesla xStock trenutačno je na #473 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 46.65M, s količinom u optjecaju od 113.00K TSLAX. Tijekom posljednja 24 sata, TSLAX trgovao je između $ 399 (niska) i $ 415.29 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 474.6824248978316, dok je rekordna najniža cijena bila $ 290.2836164741007.

U kratkoročnim performansama, TSLAX se kretao -0.12% u posljednjem satu i -4.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 73.44K.

Informacije o tržištu Tesla xStock (TSLAX)

Poredak No.473 Tržišna kapitalizacija $ 46.65M$ 46.65M $ 46.65M Obujam (24 sata) $ 73.44K$ 73.44K $ 73.44K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.65M$ 46.65M $ 46.65M Količina u optjecaju 113.00K 113.00K 113.00K Maksimalna količina ---- -- Ukupna količina 112,998.16822373 112,998.16822373 112,998.16822373 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tesla xStock je $ 46.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 73.44K. Količina u optjecaju TSLAX je 113.00K, s ukupnom količinom od 112998.16822373. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.65M.