Tesla Cijena danas

Trenutačna cijena Tesla (TSLAON) danas je $ 413.19, s promjenom od 2.16% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TSLAON u USD je $ 413.19 po TSLAON.

Tesla trenutačno je na #1365 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4.73M, s količinom u optjecaju od 11.46K TSLAON. Tijekom posljednja 24 sata, TSLAON trgovao je između $ 399.26 (niska) i $ 413.89 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 473.8661895239948, dok je rekordna najniža cijena bila $ 329.3669085162907.

U kratkoročnim performansama, TSLAON se kretao -0.14% u posljednjem satu i -4.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 57.01K.

Informacije o tržištu Tesla (TSLAON)

Poredak No.1365 Tržišna kapitalizacija $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M Obujam (24 sata) $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.73M$ 4.73M $ 4.73M Količina u optjecaju 11.46K 11.46K 11.46K Ukupna količina 11,458.82406967 11,458.82406967 11,458.82406967 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tesla je $ 4.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.01K. Količina u optjecaju TSLAON je 11.46K, s ukupnom količinom od 11458.82406967. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.73M.