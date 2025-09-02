Tron (TRX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3359. Tijekom protekla 24 sata, TRXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3339 i najviše cijene $ 0.3421, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRX je $ 0.44067471530141733, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001091259997338057.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRX se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, -0.50% u posljednjih 24 sata i -2.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Tron (TRX)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Tron je $ 31.80B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 40.66M. Količina u optjecaju TRX je 94.66B, s ukupnom količinom od 94661102848.9777. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.80B.
Tron (TRX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Tron za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.001687
-0.50%
30 dana
$ +0.0132
+4.09%
60 dana
$ +0.0491
+17.11%
90 dana
$ +0.0657
+24.31%
Tron promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u TRX od $ -0.001687 (-0.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Tron 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0132 (+4.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Tron 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TRX od $ +0.0491 (+17.11%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Tron 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0657 (+24.31%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.
