Što je Tron (TRX)

TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.

Tron (TRX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tron (TRX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Tron Resurs

Za dublje razumijevanje Tron, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tron Koliko Tron (TRX) vrijedi danas? Cijena TRX uživo u USD je 0.3359 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena TRX u USD? $ 0.3359 . Provjerite Trenutačna cijena TRX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Tron? Tržišna kapitalizacija za TRX je $ 31.80B USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za TRX? Količina u optjecaju za TRX je 94.66B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRX? TRX je postigao ATH cijenu od 0.44067471530141733 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRX? TRX je vidio ATL cijenu od 0.001091259997338057 USD . Koliki je obujam trgovanja za TRX? 24-satni obujam trgovanja za TRX je $ 40.66M USD . Hoće li TRX još narasti ove godine? TRX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

