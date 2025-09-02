Više o TRX

Tron Logotip

Tron Cijena(TRX)

1 TRX u USD cijena uživo:

-0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Tron (TRX)
2025-09-02 06:57:34 (UTC+8)

Tron (TRX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.53%

-0.50%

-2.33%

-2.33%

Tron (TRX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3359. Tijekom protekla 24 sata, TRXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3339 i najviše cijene $ 0.3421, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRX je $ 0.44067471530141733, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001091259997338057.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRX se promijenio za +0.53% u posljednjih sat vremena, -0.50% u posljednjih 24 sata i -2.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tron (TRX)

No.8

0.85%

2017-07-01 00:00:00

TRX

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tron je $ 31.80B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 40.66M. Količina u optjecaju TRX je 94.66B, s ukupnom količinom od 94661102848.9777. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.80B.

Tron (TRX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Tron za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001687-0.50%
30 dana$ +0.0132+4.09%
60 dana$ +0.0491+17.11%
90 dana$ +0.0657+24.31%
Tron promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TRX od $ -0.001687 (-0.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Tron 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0132 (+4.09%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Tron 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TRX od $ +0.0491 (+17.11%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Tron 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0657 (+24.31%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Tron (TRX)?

Pogledajte Tron stranicu Povijest cijena sada.

Što je Tron (TRX)

TRON: Decentralize the Web TRON is dedicated to building the infrastructure for a truly decentralized Internet. The TRON Protocol, one of the largest blockchain-based operating systems in the world which offers scalability, high-availability, and high-throughput computing (HTC) support that serves as the foundation for all decentralized applications in the TRON ecosystem. It also provides better compatibility for Ethereum smart contracts through an innovative, pluggable smart contract platform. Since July 24th, 2018, TRON acquired BitTorrent Inc. which is an Internet technology company based in San Francisco. It designs distributed technologies that scale efficiently, keep intelligence at the edge, and keep creators and consumers in control of their content and data. Every month more than 170 million people use BitTorrent Inc. developed products. Its protocols move as much as 40% of the world's Internet traffic on a daily basis. Now TRON is one of the largest blockchain-based operating systems in the world with over 100M users.

Tron dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Tron ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TRX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Tron na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Tron učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Tron Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tron (TRX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tron (TRX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tron.

Provjerite Tron predviđanje cijene sada!

Tron (TRX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tron (TRX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Tron (TRX)

Tražiš kako kupiti Tron? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Tron na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TRX u lokalnim valutama

Tron Resurs

Za dublje razumijevanje Tron, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Tron web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tron

Koliko Tron (TRX) vrijedi danas?
Cijena TRX uživo u USD je 0.3359 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRX u USD?
Trenutačna cijena TRX u USD je $ 0.3359. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tron?
Tržišna kapitalizacija za TRX je $ 31.80B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRX?
Količina u optjecaju za TRX je 94.66B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRX?
TRX je postigao ATH cijenu od 0.44067471530141733 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRX?
TRX je vidio ATL cijenu od 0.001091259997338057 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRX?
24-satni obujam trgovanja za TRX je $ 40.66M USD.
Hoće li TRX još narasti ove godine?
TRX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
2025-09-02 06:57:34 (UTC+8)

