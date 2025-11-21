TRWA (TRWA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u TRWA (TRWA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:05:59 (UTC+8)
TRWA (TRWA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TRWA (TRWA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 8.16M
Ukupna količina:
$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 7.00B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 11.66M
Povijesni maksimum:
$ 0.026757
Povijesni minimum:
$ 0.000074877740838432
Trenutna cijena:
$ 0.001166
TRWA (TRWA) Informacije

TRWA is a token project on the Ethereum chain. Its name may originate from an acronym representing a strategic plan or core vision.

Službena web stranica:
https://tharwa.finance/
Bijela knjiga:
https://tharwa.gitbook.io/tharwa
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x7b10d50b5885bE4c7985A88408265c109bd1EeC8

TRWA (TRWA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike TRWA (TRWA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TRWA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TRWA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TRWA tokena, istražite TRWA cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

