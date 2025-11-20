TRWA Cijena danas

Trenutačna cijena TRWA (TRWA) danas je $ 0.001305, s promjenom od 1.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRWA u USD je $ 0.001305 po TRWA.

TRWA trenutačno je na #1083 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9.14M, s količinom u optjecaju od 7.00B TRWA. Tijekom posljednja 24 sata, TRWA trgovao je između $ 0.00121 (niska) i $ 0.001421 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.020769324352142213, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000074877740838432.

U kratkoročnim performansama, TRWA se kretao -6.72% u posljednjem satu i -39.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 75.54K.

Informacije o tržištu TRWA (TRWA)

Poredak No.1083 Tržišna kapitalizacija $ 9.14M$ 9.14M $ 9.14M Obujam (24 sata) $ 75.54K$ 75.54K $ 75.54K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.05M$ 13.05M $ 13.05M Količina u optjecaju 7.00B 7.00B 7.00B Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 70.02% Javni blockchain ETH

