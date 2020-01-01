TRVL (TRVL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TRVL (TRVL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TRVL (TRVL) Informacije Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders. Službena web stranica: http://www.dtravel.com/ Bijela knjiga: https://docs.dtravel.com/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F Kupi TRVL odmah!

TRVL (TRVL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TRVL (TRVL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 416.65M $ 416.65M $ 416.65M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.60M $ 9.60M $ 9.60M Povijesni maksimum: $ 1.5681 $ 1.5681 $ 1.5681 Povijesni minimum: $ 0.005121316692487361 $ 0.005121316692487361 $ 0.005121316692487361 Trenutna cijena: $ 0.009604 $ 0.009604 $ 0.009604 Saznajte više o cijeni TRVL (TRVL)

TRVL (TRVL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TRVL (TRVL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRVL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRVL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRVL tokena, istražite TRVL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TRVL Jeste li zainteresirani za dodavanje TRVL (TRVL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TRVL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TRVL na MEXC-u odmah!

TRVL (TRVL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TRVL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TRVL povijest cijena odmah!

TRVL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRVL? Naša TRVL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TRVL predviđanje cijene tokena odmah!

