Trump404 (TRUMP404) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Trump404 (TRUMP404), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Trump404 (TRUMP404) Informacije Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection. Službena web stranica: http://whowillwin2024.wtf/#/home Bijela knjiga: http://whowillwin2024.wtf/#/home Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x8A13e06230a7832190A6848b33C27ea916e7fe18 Kupi TRUMP404 odmah!

Trump404 (TRUMP404) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Trump404 (TRUMP404), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 568.90K $ 568.90K $ 568.90K Povijesni maksimum: $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 56.89 $ 56.89 $ 56.89 Saznajte više o cijeni Trump404 (TRUMP404)

Trump404 (TRUMP404) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Trump404 (TRUMP404) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRUMP404 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRUMP404 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRUMP404 tokena, istražite TRUMP404 cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TRUMP404 Jeste li zainteresirani za dodavanje Trump404 (TRUMP404) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TRUMP404, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati TRUMP404 na MEXC-u odmah!

Trump404 (TRUMP404) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TRUMP404 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite TRUMP404 povijest cijena odmah!

TRUMP404 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRUMP404? Naša TRUMP404 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TRUMP404 predviđanje cijene tokena odmah!

