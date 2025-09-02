Više o TRUMP404

TRUMP404 Informacije o cijeni

TRUMP404 Bijela knjiga

TRUMP404 Službena web stranica

TRUMP404 Tokenomija

TRUMP404 Prognoza cijena

TRUMP404 Povijest

Vodič za kupnju TRUMP404

Konverter TRUMP404 u fiducijarnu valutu

TRUMP404 Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Trump404 Logotip

Trump404 Cijena(TRUMP404)

1 TRUMP404 u USD cijena uživo:

$60.15
$60.15$60.15
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Trump404 (TRUMP404)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:12:47 (UTC+8)

Trump404 (TRUMP404) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 60.15
$ 60.15$ 60.15
24-satna najniža cijena
$ 60.4
$ 60.4$ 60.4
24-satna najviša cijena

$ 60.15
$ 60.15$ 60.15

$ 60.4
$ 60.4$ 60.4

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-6.68%

-6.68%

Trump404 (TRUMP404) cijena u stvarnom vremenu je $ 60.15. Tijekom protekla 24 sata, TRUMP404trgovalo je između najniže cijene $ 60.15 i najviše cijene $ 60.4, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUMP404 je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUMP404 se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -6.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trump404 (TRUMP404)

--
----

$ 12.87
$ 12.87$ 12.87

$ 601.50K
$ 601.50K$ 601.50K

--
----

10,000
10,000 10,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trump404 je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 12.87. Količina u optjecaju TRUMP404 je --, s ukupnom količinom od 10000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 601.50K.

Trump404 (TRUMP404) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Trump404 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -4.88-7.51%
60 dana$ -27.64-31.49%
90 dana$ -28.33-32.02%
Trump404 promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TRUMP404 od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Trump404 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -4.88 (-7.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Trump404 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TRUMP404 od $ -27.64 (-31.49%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Trump404 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -28.33 (-32.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Trump404 (TRUMP404)?

Pogledajte Trump404 stranicu Povijest cijena sada.

Što je Trump404 (TRUMP404)

Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.

Trump404 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Trump404 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TRUMP404 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Trump404 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Trump404 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Trump404 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Trump404 (TRUMP404) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Trump404 (TRUMP404) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Trump404.

Provjerite Trump404 predviđanje cijene sada!

Trump404 (TRUMP404) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Trump404 (TRUMP404) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRUMP404 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Trump404 (TRUMP404)

Tražiš kako kupiti Trump404? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Trump404 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TRUMP404 u lokalnim valutama

1 Trump404(TRUMP404) u VND
1,582,847.25
1 Trump404(TRUMP404) u AUD
A$91.428
1 Trump404(TRUMP404) u GBP
43.9095
1 Trump404(TRUMP404) u EUR
51.1275
1 Trump404(TRUMP404) u USD
$60.15
1 Trump404(TRUMP404) u MYR
RM253.833
1 Trump404(TRUMP404) u TRY
2,474.571
1 Trump404(TRUMP404) u JPY
¥8,842.05
1 Trump404(TRUMP404) u ARS
ARS$82,851.2115
1 Trump404(TRUMP404) u RUB
4,846.2855
1 Trump404(TRUMP404) u INR
5,293.2
1 Trump404(TRUMP404) u IDR
Rp986,065.416
1 Trump404(TRUMP404) u KRW
83,773.9125
1 Trump404(TRUMP404) u PHP
3,436.3695
1 Trump404(TRUMP404) u EGP
￡E.2,919.0795
1 Trump404(TRUMP404) u BRL
R$326.6145
1 Trump404(TRUMP404) u CAD
C$82.4055
1 Trump404(TRUMP404) u BDT
7,310.0295
1 Trump404(TRUMP404) u NGN
92,113.1085
1 Trump404(TRUMP404) u COP
$241,566.009
1 Trump404(TRUMP404) u ZAR
R.1,059.2415
1 Trump404(TRUMP404) u UAH
2,488.4055
1 Trump404(TRUMP404) u VES
Bs8,781.9
1 Trump404(TRUMP404) u CLP
$58,345.5
1 Trump404(TRUMP404) u PKR
Rs17,044.104
1 Trump404(TRUMP404) u KZT
32,373.3315
1 Trump404(TRUMP404) u THB
฿1,943.4465
1 Trump404(TRUMP404) u TWD
NT$1,842.3945
1 Trump404(TRUMP404) u AED
د.إ220.7505
1 Trump404(TRUMP404) u CHF
Fr48.12
1 Trump404(TRUMP404) u HKD
HK$468.5685
1 Trump404(TRUMP404) u AMD
֏22,992.939
1 Trump404(TRUMP404) u MAD
.د.م540.147
1 Trump404(TRUMP404) u MXN
$1,121.7975
1 Trump404(TRUMP404) u SAR
ريال225.5625
1 Trump404(TRUMP404) u PLN
218.3445
1 Trump404(TRUMP404) u RON
лв260.4495
1 Trump404(TRUMP404) u SEK
kr564.207
1 Trump404(TRUMP404) u BGN
лв100.4505
1 Trump404(TRUMP404) u HUF
Ft20,293.407
1 Trump404(TRUMP404) u CZK
1,254.1275
1 Trump404(TRUMP404) u KWD
د.ك18.34575
1 Trump404(TRUMP404) u ILS
201.5025
1 Trump404(TRUMP404) u AOA
Kz54,830.9355
1 Trump404(TRUMP404) u BHD
.د.ب22.6164
1 Trump404(TRUMP404) u BMD
$60.15
1 Trump404(TRUMP404) u DKK
kr383.1555
1 Trump404(TRUMP404) u HNL
L1,573.524
1 Trump404(TRUMP404) u MUR
2,754.87
1 Trump404(TRUMP404) u NAD
$1,056.234
1 Trump404(TRUMP404) u NOK
kr600.8985
1 Trump404(TRUMP404) u NZD
$101.6535
1 Trump404(TRUMP404) u PAB
B/.60.15
1 Trump404(TRUMP404) u PGK
K254.4345
1 Trump404(TRUMP404) u QAR
ر.ق218.946
1 Trump404(TRUMP404) u RSD
дин.6,018.0075

Trump404 Resurs

Za dublje razumijevanje Trump404, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Trump404 web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Trump404

Koliko Trump404 (TRUMP404) vrijedi danas?
Cijena TRUMP404 uživo u USD je 60.15 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRUMP404 u USD?
Trenutačna cijena TRUMP404 u USD je $ 60.15. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Trump404?
Tržišna kapitalizacija za TRUMP404 je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRUMP404?
Količina u optjecaju za TRUMP404 je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRUMP404?
TRUMP404 je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRUMP404?
TRUMP404 je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRUMP404?
24-satni obujam trgovanja za TRUMP404 je $ 12.87 USD.
Hoće li TRUMP404 još narasti ove godine?
TRUMP404 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRUMP404 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:12:47 (UTC+8)

Trump404 (TRUMP404) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

TRUMP404 u USD kalkulator

Iznos

TRUMP404
TRUMP404
USD
USD

1 TRUMP404 = 60.15 USD

Trgujte TRUMP404

TRUMP404USDT
$60.15
$60.15$60.15
0.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine