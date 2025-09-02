Više o TRUMP2024

TRUMP2024 Logotip

TRUMP2024 Cijena(TRUMP2024)

1 TRUMP2024 u USD cijena uživo:

$0.000000000022
$0.000000000022$0.000000000022
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TRUMP2024 (TRUMP2024)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:21:53 (UTC+8)

TRUMP2024 (TRUMP2024) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000000000022
$ 0.000000000022$ 0.000000000022
24-satna najniža cijena
$ 0.000000000023
$ 0.000000000023$ 0.000000000023
24-satna najviša cijena

$ 0.000000000022
$ 0.000000000022$ 0.000000000022

$ 0.000000000023
$ 0.000000000023$ 0.000000000023

$ 0.000000011661080388
$ 0.000000011661080388$ 0.000000011661080388

$ 0.000000000012831101
$ 0.000000000012831101$ 0.000000000012831101

0.00%

0.00%

-43.16%

-43.16%

TRUMP2024 (TRUMP2024) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000000022. Tijekom protekla 24 sata, TRUMP2024trgovalo je između najniže cijene $ 0.000000000022 i najviše cijene $ 0.000000000023, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUMP2024 je $ 0.000000011661080388, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000012831101.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUMP2024 se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -43.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TRUMP2024 (TRUMP2024)

No.7611

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 44.56
$ 44.56$ 44.56

$ 16.98K
$ 16.98K$ 16.98K

0.00
0.00 0.00

771,946,061,400,000
771,946,061,400,000 771,946,061,400,000

771,946,061,400,000
771,946,061,400,000 771,946,061,400,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija TRUMP2024 je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 44.56. Količina u optjecaju TRUMP2024 je 0.00, s ukupnom količinom od 771946061400000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.98K.

TRUMP2024 (TRUMP2024) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena TRUMP2024 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.0000000000285-56.44%
60 dana$ -0.0000000000554-71.58%
90 dana$ -0.0000000000884-80.08%
TRUMP2024 promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TRUMP2024 od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

TRUMP2024 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000000000285 (-56.44%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

TRUMP2024 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TRUMP2024 od $ -0.0000000000554 (-71.58%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

TRUMP2024 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000000000884 (-80.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena TRUMP2024 (TRUMP2024)?

Pogledajte TRUMP2024 stranicu Povijest cijena sada.

Što je TRUMP2024 (TRUMP2024)

TRUMP2024 is a meme coin on Ethereum.

TRUMP2024 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje TRUMP2024 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TRUMP2024 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o TRUMP2024 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje TRUMP2024 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

TRUMP2024 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TRUMP2024 (TRUMP2024) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TRUMP2024 (TRUMP2024) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TRUMP2024.

Provjerite TRUMP2024 predviđanje cijene sada!

TRUMP2024 (TRUMP2024) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TRUMP2024 (TRUMP2024) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRUMP2024 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti TRUMP2024 (TRUMP2024)

Tražiš kako kupiti TRUMP2024? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti TRUMP2024 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TRUMP2024 u lokalnim valutama

1 TRUMP2024(TRUMP2024) u VND
0.00000057893
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u AUD
A$0.00000000003344
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u GBP
0.00000000001606
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u EUR
0.0000000000187
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u USD
$0.000000000022
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u MYR
RM0.00000000009284
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u TRY
0.00000000090508
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u JPY
¥0.000000003234
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u ARS
ARS$0.00000003030302
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u RUB
0.00000000177254
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u INR
0.00000000193776
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u IDR
Rp0.00000036065568
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u KRW
0.0000000306834
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u PHP
0.00000000125752
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u EGP
￡E.0.00000000106766
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u BRL
R$0.00000000011946
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u CAD
C$0.00000000003014
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u BDT
0.0000000026785
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u NGN
0.00000003369058
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u COP
$0.00000008835332
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u ZAR
R.0.00000000038698
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u UAH
0.0000000009119
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u VES
Bs0.000000003212
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u CLP
$0.000000021296
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u PKR
Rs0.00000000624448
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u KZT
0.00000001186614
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u THB
฿0.00000000071038
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u TWD
NT$0.00000000067408
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u AED
د.إ0.00000000008074
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u CHF
Fr0.0000000000176
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u HKD
HK$0.00000000017138
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u AMD
֏0.0000000084161
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u MAD
.د.م0.000000000198
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u MXN
$0.0000000004103
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u SAR
ريال0.0000000000825
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u PLN
0.00000000008008
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u RON
лв0.00000000009526
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u SEK
kr0.00000000020658
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u BGN
лв0.00000000003674
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u HUF
Ft0.00000000742984
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u CZK
0.00000000045914
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u KWD
د.ك0.00000000000671
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u ILS
0.0000000000737
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u AOA
Kz0.00000002005454
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u BHD
.د.ب0.000000000008294
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u BMD
$0.000000000022
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u DKK
kr0.00000000014014
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u HNL
L0.00000000057662
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u MUR
0.0000000010076
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u NAD
$0.0000000003872
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u NOK
kr0.00000000021978
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u NZD
$0.00000000003718
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u PAB
B/.0.000000000022
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u PGK
K0.00000000009306
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u QAR
ر.ق0.0000000000803
1 TRUMP2024(TRUMP2024) u RSD
дин.0.00000000220286

TRUMP2024 Resurs

Za dublje razumijevanje TRUMP2024, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena TRUMP2024 web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TRUMP2024

Koliko TRUMP2024 (TRUMP2024) vrijedi danas?
Cijena TRUMP2024 uživo u USD je 0.000000000022 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRUMP2024 u USD?
Trenutačna cijena TRUMP2024 u USD je $ 0.000000000022. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TRUMP2024?
Tržišna kapitalizacija za TRUMP2024 je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRUMP2024?
Količina u optjecaju za TRUMP2024 je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRUMP2024?
TRUMP2024 je postigao ATH cijenu od 0.000000011661080388 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRUMP2024?
TRUMP2024 je vidio ATL cijenu od 0.000000000012831101 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRUMP2024?
24-satni obujam trgovanja za TRUMP2024 je $ 44.56 USD.
Hoće li TRUMP2024 još narasti ove godine?
TRUMP2024 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRUMP2024 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:21:53 (UTC+8)

TRUMP2024 (TRUMP2024) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

