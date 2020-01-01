TRUF.Network (TRUF) Tokenomika

TRUF.Network (TRUF) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u TRUF.Network (TRUF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

TRUF.Network (TRUF) Informacije

Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.

Službena web stranica:
https://truf.network/
Bijela knjiga:
https://docs.truf.network/whitepaper/abstract
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/address/0x243c9be13faba09f945ccc565547293337da0ad7

TRUF.Network (TRUF) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TRUF.Network (TRUF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 9.00M
$ 9.00M$ 9.00M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 383.32M
$ 383.32M$ 383.32M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 23.48M
$ 23.48M$ 23.48M
Povijesni maksimum:
$ 1.15162
$ 1.15162$ 1.15162
Povijesni minimum:
$ 0.011471080997112174
$ 0.011471080997112174$ 0.011471080997112174
Trenutna cijena:
$ 0.02348
$ 0.02348$ 0.02348

TRUF.Network (TRUF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike TRUF.Network (TRUF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj TRUF tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja TRUF tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku TRUF tokena, istražite TRUF cijenu tokena uživo!

Kako kupiti TRUF

Jeste li zainteresirani za dodavanje TRUF.Network (TRUF) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje TRUF, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

TRUF.Network (TRUF) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena TRUF pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

TRUF Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide TRUF? Naša TRUF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.