TRUF.Network (TRUF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TRUF.Network (TRUF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TRUF.Network (TRUF) Informacije Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it's independent, transparent, and real-time financial data. Truflation's censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets. Službena web stranica: https://truf.network/ Bijela knjiga: https://docs.truf.network/whitepaper/abstract Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x243c9be13faba09f945ccc565547293337da0ad7

TRUF.Network (TRUF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TRUF.Network (TRUF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.00M Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 383.32M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.48M Povijesni maksimum: $ 1.15162 Povijesni minimum: $ 0.011471080997112174 Trenutna cijena: $ 0.02348

TRUF.Network (TRUF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TRUF.Network (TRUF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRUF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRUF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRUF tokena, istražite TRUF cijenu tokena uživo!

TRUF.Network (TRUF) Povijest cijena Analiza povijesti cijena TRUF pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

TRUF Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRUF? Naša TRUF stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

